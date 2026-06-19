В чате с «Алисой AI» появились ИИ-персонажи

В чате с «Алисой AI» пользователи теперь могут общаться с ИИ-персонажами, у каждого из которых свой характер и манера общения. Можно выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего собственного. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Сейчас в чате с «Алисой AI» доступно больше 30 ИИ-персонажей — от популярного блогера до аниме-героини. Из сценариев — общение, мотивация, саморазвитие и многое другое.

Можно выбрать ИИ-собеседника под любое настроение или создать своего, придумав ему имя и описав поведение. С персонажем можно обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова: герой запомнит, на чем остановились. Если захочется сменить тему, нужно начать диалог заново.

ИИ-персонажи — разработка Лаборатории ИИ-экспериментов «Яндекса».

Виртуальные ИИ-компаньоны — одна из самых быстрорастущих категорий потребительского искусственного интеллекта в мире. По данным Grand View Research, мировой рынок AI Companion может превысить $140 млрд к 2030 году при росте около 31% в год. В России этой категории как структурированного рынка фактически нет. Запуск персонажей в «Алисе AI» — шаг к структурированию российского рынка ИИ-компаньонов, отметили в «Яндексе».

Ранее «Яндекс» обучил «Алису AI» подбирать товары в чате и дал возможность онлайн-магазинам самим подключать продажи через «Алису AI» и «Поиск».