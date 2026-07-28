Объем трансграничных онлайн-заказов вырос на 40% в первом полугодии

Объем трансграничной интернет-торговли в России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 320 млрд рублей, увеличившись на 40% год к году, подсчитали в Infoline. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за январь—май показатель составил 202 млрд рублей, что на 18,8% больше, чем годом ранее. В целом рынок электронной коммерции за этот период вырос на 18,4%, до 5,9 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на высокие темпы роста, трансграничные покупки по-прежнему занимают небольшую долю рынка. По оценке генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в январе—июне на них пришлось лишь 4,1% общего оборота онлайн-торговли. Основной спрос приходится на категории, где российское предложение остается ограниченным, включая одежду, обувь, электронику, а также товары для дома, ремонта и строительства.

Маркетплейсы и специализированные сервисы отмечают дальнейшее увеличение интереса к зарубежным товарам. В CDEK.Shopping количество трансграничных заказов выросло на 71,2%, а их стоимость — на 50,3%, при этом средний чек снизился на 12,2%, до 14,8 тыс. рублей. В Wildberries связывают рост с укреплением рубля в первой половине года и расширением ассортимента, тогда как в Ozon отмечают эффект низкой базы и продолжают делать ставку на развитие локальной логистики.

Особенно быстро растет спрос на товары для дома. По данным CDEK.Shopping, выручка от зарубежных заказов мебели за полугодие увеличилась почти в четыре раза, количество таких покупок — в 3,2 раза. Заказы посуды выросли в 4,5 раза, а спрос на текстиль из-за рубежа удвоился. По оценке участников рынка, многие товары этой категории можно приобрести за границей на 20−40% дешевле, чем в России.

Эксперты ожидают постепенного замедления роста трансграничной торговли по мере насыщения рынка. Дополнительное давление на сегмент могут оказать повышение комиссий для зарубежных продавцов, которое уже ввел Wildberries, а также обсуждаемое введение НДС на зарубежные заказы. Согласно рассматриваемой инициативе Минфина и Минпромторга, ставка налога может составить 7% в 2027 году с последующим повышением до 22% к 2029 году, что, по мнению участников рынка, способно привести к росту цен и снижению активности иностранных селлеров.