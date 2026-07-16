Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.07.2026 в 05:30

Объем рынка e-commerce в 2025 году вырос на 28%

Сегмент достиг 11,5 трлн рублей

Российский рынок интернет-торговли по итогам 2025 года увеличился на 28%, достигнув рекордных 11,5 трлн рублей. Основным фактором роста стали развитие региональных продаж и расширение присутствия крупных маркетплейсов в удаленных регионах страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

96,2% рынка приходится на внутреннюю торговлю, а доля трансграничных покупок составляет лишь 3,8%. Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли за год выросла с 16,2% до 18,8%.

Лидером по объему онлайн-продаж остаются продукты питания благодаря развитию сервисов экспресс-доставки. Однако офлайн-торговля продолжает сохранять лидирующие позиции в ключевых сегментах. Так, около 76% покупок продуктов питания без учета готовой еды приходится на традиционные магазины, а регулярно покупать их онлайн готовы лишь около 14% потребителей.

В ряде категорий — строительных материалах, мебели, товарах класса люкс, ювелирных изделиях и премиальной косметике — покупатели по-прежнему чаще выбирают офлайн-магазины.

Ранее в АКИТ посчитали, что продажи одежды и обуви через сервисы трансграничной торговли в январе—апреле 2026 года достигли 24,5 млрд руб., увеличившись на 21,7% год к году.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.