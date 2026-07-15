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15.07.2026 в 13:55

Объем реализации российских IT-продуктов и услуг превысил 1,2 трлн рублей

Выручка отрасли в первом квартале выросла на 37,6% год к году

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Российская IT-отрасль продолжила рост в первом квартале 2026 года. По данным ВШЭ, которые в своем канале в «Максе» опубликовало Минцифры, объем реализации собственных продуктов и услуг увеличился на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,2 трлн руб.

Основной вклад в развитие рынка внесли разработчики программного обеспечения. На их долю пришлось 68% общего объема реализации, или 860 млрд руб. Сегмент обработки данных и размещения информации занял 27% рынка, увеличив объем реализации на 17,4%.

За год численность сотрудников IT-отрасли выросла на 102 тыс. человек и приблизилась к 1,2 млн. Средняя заработная плата специалистов увеличилась на 17,7% и составила почти 235 тыс. руб.

Инвестиции IT-компаний в основной капитал также продолжили расти. По итогам первого квартала они увеличились на 22,2% год к году, достигнув 146,9 млрд руб. Более половины вложений обеспечили разработчики программного обеспечения.

В Минцифры отметили, что динамика отрасли отражает рост спроса на отечественные IT-решения и продолжающуюся структурную трансформацию рынка. Ведомство назвало ключевыми факторами роста переход на российское программное обеспечение, развитие импортозамещающих продуктов и цифровую трансформацию экономики.

По данным опроса ассоциации «Руссофт», в 2026 году больше 20% IT-компаний в России ожидают падения выручки.

минцифры
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