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18+
13.07.2026 в 13:10

Больше 20% IT-компаний в России ожидают падения выручки в 2026 году

Аналитики говорят о возможном росте числа ликвидированных компаний

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В этом году больше 20% российских IT-компаний могут снизить годовую выручку. Но совокупно к концу года выручка таких организаций может вырасти на 17%, до 3,3 трлн руб. Прогнозы по росту доходов связаны с повышением цен компаний на свои продукты и услуги для сохранения минимальной рентабельности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт» (организация провела опрос больше 300 участников индустрии программного обеспечения).

Совокупный оборот IT-отрасли в 2023 году вырос на 20%, до 1,98 трлн руб., в 2024-м — на 25%, до 2,46 трлн руб., в 2025-м — на 14%, до 2,8 трлн руб.

В прошлом году сокращения выручки в следующем году ожидали 3,8% опрошенных. По факту падение выручки зафиксировали 25,5% респондентов. 40,5% из тех, у кого в 2025 году выручка снизилась, рассчитывают на рост в 2026 году, 16,5% — на сохранение выручки на уровне 2025 года, 43% говорят о дальнейшем падении.

Аналитики «Руссофт» ожидают роста числа ликвидированных компаний в 2026 году и говорят, что властям и IT-сообществу нужно уделять больше внимания ситуации с банкротством разработчиков софта.

прибыль IT-компании
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