НСПК запустит оплату смарт-часами без подключения к интернету

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», во втором полугодии 2026 года запустит сервис оплаты покупок с помощью смарт-часов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление лидера направления по развитию мобильных платежей НСПК Екатерины Аккузиной.

По ее словам, новая технология позволит совершать платежи даже при отсутствии интернет-соединения. Необходимые для проведения офлайн-операций данные будут заранее загружаться на чип устройства в периоды его подключения к сети.

Для использования сервиса пользователям потребуется установить приложение Mir Pay на смарт-часы и добавить карту «Мир» через NFC или вручную. После подтверждения данных оплата будет осуществляться одним касанием к терминалу. Первыми партнерами проекта станут два банка. Названия кредитных организаций Аккузина не уточнила.

Кроме того, НСПК уже тестирует сервис токенизации для носимых устройств. Решение позволит использовать для оплаты не только часы, но и другие гаджеты с чипом, включая кольца, браслеты и брелоки.

Ранее НСПК подписала соглашение с нацмессенджером «Макс» о создании сервиса бесконтактной оплаты на площадке. Он будет работать в формате мини-приложения и позволит оплачивать покупки с помощью персонального QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП).