Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital
Кадровый центр PRESIDENT

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2026 в 16:40

НСПК запустит оплату смарт-часами без подключения к интернету

Новый сервис на базе Mir Pay заработает во втором полугодии 2026 года

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», во втором полугодии 2026 года запустит сервис оплаты покупок с помощью смарт-часов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление лидера направления по развитию мобильных платежей НСПК Екатерины Аккузиной.

По ее словам, новая технология позволит совершать платежи даже при отсутствии интернет-соединения. Необходимые для проведения офлайн-операций данные будут заранее загружаться на чип устройства в периоды его подключения к сети.

Для использования сервиса пользователям потребуется установить приложение Mir Pay на смарт-часы и добавить карту «Мир» через NFC или вручную. После подтверждения данных оплата будет осуществляться одним касанием к терминалу. Первыми партнерами проекта станут два банка. Названия кредитных организаций Аккузина не уточнила.

Кроме того, НСПК уже тестирует сервис токенизации для носимых устройств. Решение позволит использовать для оплаты не только часы, но и другие гаджеты с чипом, включая кольца, браслеты и брелоки.

Ранее НСПК подписала соглашение с нацмессенджером «Макс» о создании сервиса бесконтактной оплаты на площадке. Он будет работать в формате мини-приложения и позволит оплачивать покупки с помощью персонального QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП).

НСПК смарт-часами
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.