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04.06.2026 в 16:45

«Макс» начал тестировать прямые трансляции в каналах

Мессенджер также договорился с НСПК о запуске сервиса бесконтактной оплаты через СБП

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Национальный мессенджер «Макс» начал тестирование функции прямых трансляций в каналах. Первыми к пилотному запуску присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей». В ближайшее время инструмент станет доступен всем авторам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

Трансляции реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео». Для запуска эфира администраторам необходимо подключить чат-бот, выбрать канал для вещания и добавить ссылку на трансляцию. Пользователи будут получать уведомления о начале эфира и смогут присоединиться к просмотру непосредственно из канала.

По данным компании, на конец апреля количество публичных и приватных каналов в «Максе» превысило 7 млн, а их совокупная аудитория достигла 300 млн пользователей. Новый функционал должен расширить возможности авторов по работе с подписчиками внутри платформы.

Одновременно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Макс» и Национальная система платежных карт (НСПК) подписали соглашение о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Решение будет работать в формате мини-приложения и позволит оплачивать покупки с помощью персонального QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП).

Глава НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что сервис получит дополнительную защиту с использованием биометрии. Пользователи смогут привязать банковский счет для оплаты по лицу, а в дальнейшем — получать дополнительные преимущества при совершении покупок. К СБП в настоящее время подключены более 200 российских и иностранных банков.

Ранее пользователи «Макса» на iPhone лишились возможности получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. До этого Apple удалила приложение мессенджера из своего магазина App Store.

МАКС мессенджер прямые трансляции
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