НРА ввел валютную оговорку в рекламные контракты

Национальный рекламный альянс (НРА), продающий большую часть рекламы на федеральных телеканалах, изменил условия контрактов на размещение в 2026 году, добавив валютную оговорку. Так, если курс доллара изменится на 20% и более в любую сторону, стоимость сделки будет пересмотрена. О появлении валютной оговорки сообщили источники РБК на рекламном и медиарынке.

Новый механизм расчета предусматривает, что при подписании договора фиксируется средний курс доллара за последние 30 дней по данным Центробанка. Финальная стоимость сделки будет определяться после 1 ноября 2025 года на основе среднего курса доллара за октябрь. Если разница окажется значительной, цена рекламы пересчитается по специальной формуле.

Рекламные агентства и телеканалы пока не комментируют изменения. В пресс-службе НРА отказались раскрывать детали договоров.

В последние годы рекламные контракты заключались в рублях без привязки к валюте. Исключением был период после кризиса 2009 года, когда применялась аналогичная оговорка. Собеседники издания объясняют ее возвращение высокой инфляцией и нестабильностью курса рубля, что делает долгосрочное планирование затрат на рекламу сложнее.

Один из собеседников РБК считает, что решение НРА также связано с ожиданиями возвращения иностранных рекламодателей, чьи бюджеты планируются в долларах. В случае их массового возвращения возможен дефицит рекламного инвентаря, что может повлиять на стоимость размещения.

Пока неясно, смогут ли рекламодатели разрывать контракты без штрафов, если стоимость значительно изменится. Источники расходятся во мнениях: одни утверждают, что штрафы сохранятся, другие говорят, что в договоре закреплено право клиента отказаться от сделки, если стороны не договорятся о новой цене.

Напомним, что с 2023 года АКАР изменила методику подсчета рекламного рынка с точки зрения распределения сегментов. Сейчас данные по телевидению отдельно в отчетности ассоциации не раскрываются. В качестве показательного сегмента выделена категория видеорекламы, в который кроме ТВ также входит OLV-реклама. В 2024 году на сегмент пришлось 284,8 млрд руб.