Объем российского рекламного рынка в 2024 году превысил 900 млрд рублей

Общий объем рекламного рынка России в 2024 году достиг отметки в 904 миллиарда рублей, что на 24% больше показателей предыдущего года. Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегменте наружной рекламы (Out of Home), который увеличился на 45%, говорится в сообщении Комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), поступившем в Sostav.

Высокими темпами роста отметились также видеореклама (+23%), аудиореклама (+22%) и реклама в интернете (+22%). Положительная динамика наблюдалась и в издательской сфере, где рост составил 6%.

Анализируя объемы по сегментам, наибольшая доля приходится на рекламу в интернет-сервисах, которая за первое полугодие составила 470,2 млрд рублей. Видеореклама привлекла значительные инвестиции в размере 284,8 млрд рублей, тогда как наружная реклама (Out of Home) собрала 97,1 млрд рублей. Издательский бизнес и аудиореклама принесли 27 млрд и 24,6 млрд рублей соответственно.

Комитет по промоиндустрии АКАР оценил развитие этой сферы в 2024 году в 66,2 млрд рублей без НДС, показав динамику роста в 25%.

При этом российский рынок маркетинговых коммуникаций (включающий все бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг, в том числе рекламные бюджеты на разработку и создание креативов, на производство и распространение рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла, маркетинговые услуги и пр.) в 2024 году превысил сумму в 2,1 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем год назад.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР: Российский рынок маркетинговых коммуникаций продолжает демонстрировать фантастическую динамику. И если высокие цифры роста рекламного рынка в 2023 году в какой-то степени можно было объяснять относительно низкой базой предыдущего кризисного 2022 года, то динамика в 24% в прошедшем году к очень успешному 2023 году не только порадовала всех нас, но отчасти удивила многих экспертов, дававших существенно более скромные прогнозы. Более того, такие сопоставимо высокие темпы роста российского рекламного рынка были только в посткризисном 2021 году (24%), а более высокие лишь в очень далеком 2007 году (31%). Абсолютный прирост рекламных бюджетов к предыдущему году в 2024 году также оказался рекордным: 173 млрд рублей против 169 млрд в 2023 году и 114 млрд в 2021 году.

Алексей Беляев, вице-президент АРИР, сопредседатель Индустриального комитета по Исследованиям, директор по аналитике коммерческого департамента VK: По данным АКАР, реклама в интернет-сервисах в 2024 показала динамику 22%, что сопоставимо с уровнем роста таких сегментов как видеореклама (ТВ+OLV) b аудиореклама. Ассоциация развития интерактивной рекламы согласна с такими показателями. Подробный отчет о развитии сегмента интернет-сервисов АРИР выпустит в начале апреля.

Объем регионального рекламного рынка в 2024 году увеличился на 16% и составил 123,8 млрд рублей. Рекламные бюджеты 15 крупнейших региональных рынков выросли на 26% до 97,1 млрд рублей без НДС. Наибольший рост наблюдался в Ростове-на-Дону (37%), Казани (33%) и Челябинске (32%).

В структуре регионального рекламного рынка произошли существенные изменения. Если в 2023 году лидировали Санкт-Петербург (21,5 млрд рублей), Нижний Новгород (6,6 млрд рублей) и Екатеринбург (5,9 млрд рублей), то в 2024 году картина изменилась. Санкт-Петербург остался лидером с объемом в 29,8 млрд рублей, второе место занял Екатеринбург (8,2 млрд рублей), а третье — Казань (7,4 млрд рублей), потеснившая Нижний Новгород из топ-3.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР: Региональный рекламный рынок развивается несколько медленнее, чем федеральный, но и он имеет неплохую, двузначную динамику в последние два года. Без учета бюджетов московского регионального рынка (методика оценки АКАР предполагает именно такой подход) доля регионов на российском рекламном рынке в 2024 году составила около 14%. Но, если попытаться включить в оценки и столичный региональный рекламный рынок, то весь региональный рынок страны составит около 200 млрд руб., то есть примерно 22% от всего отечественного рекламного рынка.

С полными результатами исследования объемов рынка за 2024 год можно ознакомиться на сайте АКАР.

Справка: В целях предоставления индустрии более полной аналитической информации и в связи с изменением сегментации рекламного рынка Комиссия экспертов АКАР пересчитала более ранние периоды, начиная с 2019 года и по настоящее время, по обновленной методике:

В прошлом году АКАР оценил рынок рекламы по новой методике в 731 млрд рублей. Суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета показателей московского регионального рынка) в 2023 году составил 106,6 млрд рублей, что на 24% больше, чем в 2022-м.