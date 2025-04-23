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18+
23.04.2025 в 15:40

Новый персонаж и реклама: что нового в игре «Крошечка» от Ailove и «Самоката»

Как вырастить выпечку в игре

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Вышло обновление игры «Крошечка от Самоката». Крошечка — главная героиня игры в Telegram-боте, которую пользователи впервые увидели в декабре. Всем игрокам предлагают вырастить хлебобулочное изделие и получить промокоды. Агентство Ailove рассказало Sostav, как они придумали и реализовали игру.

В основе игры — механика play-to-earn: за тапы начисляют хрусты, которые можно обменять на промокоды.

В конце игры Крошечка превращается в полноценное хлебобулочное изделие: Московскую Плюшку, Круассан или Коин. А с обновлением игры появился новый секретный персонаж. Небольшая подсказка — он очень мягкий и шоколадный. Также в игре появилась витрина персонажей и рекламный кабинет.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу «Самоката»:

Крошечка быстро нашла отклик у пользователей, и нам захотелось порадовать их чем-то новым. Поэтому придумали еще одного персонажа, чтобы сделать игру интереснее как для новых, так и для уже опытных игроков. А еще мы видим, как проект растет и увлекает. Мы предложили нашим партнерам стать частью этой истории и добавили возможность размещения рекламных баннеров в разделе с промокодами.

Валерия Кошелева, аккаунт-директор Ailove:

Новый персонаж получился не менее обаятельным, чем его предшественники и сама Крошечка. Возможно, однажды эта мультивселенная выйдет за пределы Telegram — настолько самобытные герои у нас вышли.

Ailove "Самокат"
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