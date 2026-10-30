«билайн» и REDKEDS объединили интеграцию Summer Sound звуковой волной

В 2026 году музыкальному фестивалю Summer Sound исполнилось десять лет. В честь юбилея серия летних концертов прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Четвертый год подряд титульным спонсором события стал «билайн», а за разработку и реализацию интеграции отвечало агентство REDKEDS.

Задача

Команде предстояло интегрировать «билайн» в юбилейный Summer Sound сразу в трех городах. В проекте необходимо было сохранить основные элементы присутствия бренда: бренд-зону, VIP-зону, фотобудку, регистрацию SIM-карт и глиттер.

Идея

Вместо одной масштабной активации REDKEDS решили обновить привычные форматы и уделить внимание деталям каждой зоны. В основу визуальной концепции легла сцена из фильма «Скотт Пилигрим против всех», в которой главный герой оказывается в центре огромной звуковой волны.

Денис Захаров, креативный директор REDKEDS: Нам показалось, что для фестиваля это очень точный образ — маленькая точка на сцене может создавать звук, который заполняет все пространство.

Визуальную систему построили вокруг источника сигнала: рядом с ним располагались резкие импульсы, которые постепенно становились более плавными по мере удаления. Этот принцип использовали в оформлении фестивальных зон и городской расклейки.

Бренд-зона

Вместо привычной квадратной конструкции REDKEDS спроектировали круглую бренд-зону. Внутри разместили фотобудку, точку регистрации SIM-карт и почту для отправки открыток.

В фотобудке камеру установили сверху, а по бокам добавили вентиляторы. Во время съемки они раздували волосы гостей, создавая эффект динамичного кадра.

Для открыток использовали фотографии с предыдущих сезонов Summer Sound. Посетители могли оставить их себе или подписать и отправить друзьям и близким в любую точку страны. На площадке для этого установили старый почтовый ящик, который перекрасили и дополнили буквами, напечатанными на 3D-принтере.

VIP-зона

В VIP-зоне разместили живые растения, пледы, зарядные станции и оформленные столы. В декоре использовали графические полосы из общей визуальной системы проекта. Их расположили под определенным углом: при взгляде с нужной точки отдельные элементы складывались в единое изображение взрыва импульса.

Мобильная глиттер-зона

Глиттер уже стал одной из узнаваемых механик «билайна» на мероприятиях. Для Summer Sound REDKEDS изменили формат активации: вместо стационарной станции использовали мобильную тележку, которую перемещали по всей территории фестиваля.

Так гости могли воспользоваться глиттером в разных точках площадки. Дополнительно команда фотографировала посетителей на Polaroid, украшала снимки фирменными стикерами и сразу отдавала их участникам.

Постеры

Для Москвы и Санкт-Петербурга REDKEDS разработали серию постеров с лайнапом фестиваля. Вместо одинаковых макетов агентство объединило плакаты в единую композицию, напоминающую звуковую волну.

Изображения и текст на каждом постере менялись в зависимости от его положения относительно условного эпицентра. Чем дальше от центра, тем сильнее расходились импульсы и тем сложнее становилось прочитать надписи. Некоторые плакаты посетители забрали прямо со стен еще до проведения отчетной съемки.

«билайн» x «Яндекс Музыка»

Еще одной частью интеграции стала поддержка совместной функции «билайна» и «Яндекс Музыки» — «Моя Волна на двоих». На фотографиях из фотобудки разместили QR-код, ведущий к созданию парной музыкальной волны. Таким образом, снимки с фестиваля стали точкой входа в музыкальный сервис, которым гости могли пользоваться и после концертов.

Результаты

За летний сезон Summer Sound собрал 175 090 проходов — на 9,8% больше, чем годом ранее. В трех городах состоялось 64 концерта с участием 32 артистов.

За время фестиваля гости забрали 3518 открыток, получили 6055 карточек из фотоленты и 2356 снимков на Polaroid, а также разобрали 2078 стикерпаков. На глиттер-зоне использовали 28 литров блесток.

Денис Захаров, креативный директор REDKEDS: Для большой компании это довольно редкая история. Обычно коммуникация работает в логике «мы большие, мы для всех», а здесь получилось «мы для каждого по отдельности». Сочетание очень большого масштаба и очень маленьких деталей — наверное, самое ценное в этом проекте.

Мария Васильева, старший менеджер направления BTL «билайна»: Для нас это уже четвертый год, когда мы поддерживаем проект Summer Sound х «билайн» в трех городах России. Это большое и очень важное для нас сотрудничество, и мы каждый год стараемся вместе с выбранным агентством создать неповторимую и теплую атмосферу для каждого гостя. Идеи коллег нам сразу понравились по креативу и нестандартному подходу, а также аккуратному вниманию к деталям и мелочам, которые запомнились нашим гостям. Особенно нам понравилась идея с открытками, которые можно было не просто забрать с собой, а сразу на месте отправить в любую точку страны своим друзьям и близким.

Состав творческой группы:

«билайн» (клиент):

Руководитель службы BTL и соцмедиа: Елизавета Старостина

Руководитель направления BTL: Асмик Айрапетян

Старший менеджер направления BTL: Мария Васильева

REDKEDS (агентство):

Креативный директор: Денис Захаров

Дизайнер: Катя Галкина

Директор клиентского сервиса: Катя Смелянская

Аккаунт-менеджер: Яна Цветкова

Технический продюсер: Денис Никитин

Руководитель ивент-направления: Анна Никитина