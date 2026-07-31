Nielsen: ресейл меняет правила fashion-рынка

Покупатели все чаще выбирают не только новые коллекции, но и одежду с вторичного рынка. Исследование NIQ показало, что европейский рынок онлайн-моды вступает в новый этап: традиционные ретейлеры конкурируют теперь не только с маркетплейсами, но и с сервисами перепродажи.

Аналитики изучили данные более 2 млн онлайн-покупателей из 10 европейских стран. Согласно исследованию, fashion остается одной из крупнейших категорий электронной коммерции: на нее приходится около 20% онлайн-расходов потребителей на ключевых европейских рынках. При этом темпы роста категории замедляются: общий рынок e-commerce вырос на 5%, тогда как онлайн-продажи модной одежды увеличились только на 3%.

Одним из главных факторов трансформации рынка становится развитие ресейла. Покупатели все чаще рассматривают бывшие в употреблении вещи как альтернативу новым товарам — из-за более доступной цены, интереса к уникальным моделям и растущего внимания к устойчивому потреблению.

Особенно заметно влияние молодого поколения. Зумеры меняют привычную модель покупки одежды: они используют разные каналы поиска — от маркетплейсов и социальных сетей до платформ перепродажи. Однако старшие покупатели сохраняют более высокую покупательную способность. Так, потребители 40−44 лет остаются одной из самых активных групп по расходам на fashion-категорию.

Еще один растущий сегмент — спортивная одежда. 71% брендов в этой категории показали рост, тогда как среди fashion-брендов в целом этот показатель составил 51%. Это связано с популярностью функциональной одежды, которая становится частью повседневного гардероба.

Для российского рынка этот тренд также актуален. В 2025 году российский рынок секонд-хенда и ресейла составил 950 млрд —1 трлн руб. В 2026 году рынок может вырасти на 12−15%.