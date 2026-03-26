26.03.2026 в 08:40

Минкультуры займется распределением квот на иностранные фильмы

Решение озвучено на заседании Совета по культуре с участием президента России

Распределением квот на иностранные фильмы в российском прокате займется Министерство культуры, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Об этом говорится в стенограмме заседания Совета по культуре с участием президента России Владимира Путина. Текст опубликован на сайте Кремля.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков напомнил, что весной 2025 года президент поручил поддержать идею квотирования иностранных фильмов и «принять меры по защите рынка» до того, как «конкуренты начнут возвращаться».

«В соответствии с протоколом все вопросы по квотированию, которые Никита Сергеевич [Михалков — прим. Sostav] ставит, будут переданы в Минкультуры, будут даны соответствующие поручения на разработку законопроектов», — сказал Мединский.

По словам помощника президента, «проблема была сложной, но компромисс найден».

В феврале Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий срок давности привлечения к административной ответственности до одного года за показ фильмов без прокатного удостоверения. Президент России подписал этот закон 8 марта.

