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18+
10.07.2026 в 15:55

Netflix может запустить тематические телеканалы

Причина — снижение вовлеченности аудитории

На фоне снижения интереса зрителей к некоторым своим проектам американская медиакомпания Netflix рассматривает новые способы привлечения аудитории: запуск тематических телеканалов и привлечение к вещанию других стримингов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Руководство Netflix обсуждает идею создания тематических каналов, транслирующих шоу или фильмы определенного жанра в режиме реального времени. Если компания решит реализовать этот план, новая функция фактически вернет модель линейного телевидения — ту самую, которую Netflix когда-то вытеснил с рынка.

Также Netflix изучает возможность включения в свой сервис подписок на другие стриминговые платформы (например, на Peacock). Это свидетельствует о переходе компании к стратегии предоставления дополнительных предложений, которую уже успешно используют Prime Video и Apple TV+.

В последние годы Netflix активно осваивает формат прямых трансляций, лицензирует видеоподкасты, сотрудничает с популярными авторами из социальных сетей. Также компания запустила в 2022 году более дешевый тариф с поддержкой рекламы.

Ранее сообщалось, что Netflix заключил лицензионные соглашения с рядом крупных медиакомпаний. Благодаря этому на платформе появятся короткие видеоролики от популярных изданий — Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, Bon Appétit, People, Variety и других.

Netflix телеканал
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