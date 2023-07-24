Нейрокомикс от Yes, today! Film: как пензенский рэпер создал креативный видеопродакшн

История студии видеопродакшна Yes, today! Film началась с одного творческого человека из Пензы, который любил (спойлер: и любит до сих пор) читать рэп. Об этом команда и решила рассказать в своём нейрокомиксе, на создание которого потратила больше 25 часов.

Команда Yes, today! Film: В основу нашего комикса легла история не о спасении мира, а о реальном жизненном пути парня из Пензы. Артем — наш генеральный директор, в далеком прошлом был локальной звездой хип-хопа, писал треки и снимал к ним клипы, которые потом крутили по Муз-ТВ. Сегодня мы с ним создаём рекламные ролики Ozon, «Финаму», «Сберу» и другим крупным компаниям. В комиксе рассказали, как искренний интерес к жизни, стремление и опыт работы в разных сферах привели Артема из точки А в точку Б. ChatGPT помог зарифмовать нашу историю в рэп, а Midjourney — визуализировать персонажей.

Рэп от ChatGPT:

В первой версии нашего комикса мы решили просто рассказать о ключевых событиях в истории становления агентства, сделали его в классическом стиле. Но когда на Sostav опубликовали первый комикс, мы поняли, что нашему рассказу не хватает драматургии. Поэтому подключили к работе дизайнера, по совместительству фанатку комиксов, и устроили с ней в чате мозговой штурм.

Мы старались абстрагироваться от того факта, что нам нужно придумать комикс. Решили воспринимать это как историю-прикол, которую интересно было бы рассказать детям. А дальше зацепились за тот факт, что Артем — рэпер, и идея пришла сама собой: сделать рэп-комикс. Как клип, только картинками.

Но так как это нейрокомикс, текст рифмовали с помощью ИИ. Загрузили в ChatGPT историю развития компании и попросили нейросеть написать рэп по этому сюжету. Вот, что вышло:

Текст, который загружали: У Артема была рэп-группа в Пензе — Пенопласт. Они были локальными звездами, вели шоу про хип-хоп на местном телевидении. Артему становится тесно в Пензе — он переезжает в Москву и устраивается продавцом в Адидас. Первое время было непросто: зарплата была 15 тысяч, а квартплата — 20 тысяч. Чтобы нормально жить, приходилось перевыполнять план на 200%. Надо — значит делаем. Так Артем случайно становится лучшим продавцом Адидас по России и накапливает финансовую подушку. Хип-хоп остался позади ненадолго. В Москве Артем встречает пензенского друга — тот показывает ему свой клип, Артем вдохновляется, берет самые дешевые билеты себе и оператору того клипа и летит на Бали снимать свой первый клип. Теперь под псевдонимом Жданиссимо Браво.

Что выдала нейросеть: Пенопластом гордилась Пенза тогда,

Артем ведущим был, звездою сиял.

Шоу про хип-хоп смело вел на экране,

локальными звездами были они в Пензе. Но Артем решил, что пора перемен,

в Москву путь дальний его завел.

Продавцом в Adidas он устроился там,

но с трудом сводить концы с концами начал. Но он не сдавался, боролся, как мог,

план перевыполнял, хоть на 200%.

И Артем стал лучшим продавцом тогда,

с финансовой подушкой ушел вперед.

Да, текст немного странный и не совсем в рифму, но у кого из нас все получается с первого раза? Да еще и за пару минут. Мы подумали, что честнее будет не доводить этот результат до идеала и оставить так, как есть. Взяли только ключевые строки и отправились укрощать Midjourney.

Дружба (не) с первого взгляда

Всю работу разбили на этапы. Начали с примерной раскадровки, чтобы прикинуть количество фреймов, их содержание и время.

Олеся, дизайнер: Конечно, в процессе все корректировалось, но общая раскадровка очень упрощает работу. А с Midjourney я столкнулась впервые, так что мне потребовалось время, чтобы протестировать сервис и приспособиться к нему.

Сначала мы создали главного героя в реалистичном стиле и получилось не совсем то. Потом скомбинировали это изображение с пейзажем Пензы — и вышло то, что нужно:

Красиво, но не то

Неудачи нас преследовали с самого начала. В сюжете комикса были герои, которых Midjourney видела по-своему: вместо парней упорно рисовала девушек/небинарных личностей, даже когда мы уточняли, что нужен мужчина. А еще создавала ребятам странные прически. Получалось красиво, но не то.

Конечно, что-то удавалось с первого раза, но чаще приходилось мучать бедную Midjourney. Например, так было с диджейской картинкой:

Олеся, дизайнер: Сначала получилось так: «вроде нормально, но надо чуть доделать». В итоге следующие варианты были только хуже. И я вернулась к первому изображению.

Как сформировать нужный запрос

Перед тем, как приступить к работе с Midjourney, наш дизайнер изучила в интернете примеры запросов и, вооружившись обретенными за час знаниями, отправилась применять их на практике. Позже оказалось, с Midjourney можно общаться и договариваться, как с настоящим человеком.

Однажды мы почти сдались объяснять Midjourney, что нам нужны белые мужчины-режиссеры.

Первый запрос и результат по нему был такой: ink drawing of a X, manga style, 2d, jojo pose, expressive, spotlight, cameras, wu-tang vibe, --ar X --v 4

Вторый и третий запросы мы уже расширили и дали больше вводных, подчеркнули, что нам нужные белые мужчины в солнцезащитных очках:

ink drawing of a film crew as members of wu-tang clan, manga style, 2d, expressive, spotlight, --ar 16:9 --v 4 ink drawing of a film crew as members of wu-tang clan, white men in sunglasses, manga style, 2d, expressive, spotlight, --ar 16:9 --v 4

Олеся, дизайнер: Мы с Midjourney учились вместе. После нескольких попыток я пошла делать другие фреймы — они получались классные, я решила протестировать такой же запрос по стилю на другие изображения, и сработало: ink drawing of a film crew as a rap gang, manga style, 2d, jojo pose, expressive, spotlight, cameras, wu-tang vibe, --ar 16:9 --v 4

Так мы подобрали запрос, который стабильно выдавал нужный результат, а нам оставалось только чуть усовершенствовать его.

И напоследок

Если вы планируете работать с Midjourney — советуем не закапываться в деталях и не доводить всё до идеала, делайте в удовольствие, особенно, в первый раз. Также обращайте внимание на то, какие запросы составляют в чате другие пользователи и какой результат им выдаёт нейросеть. Это помогает лучше понять логику Midjourney — еще и в режиме реального времени.

Ну а если наш комикс признают лучшим, обещаем записать по его мотивам трек и даже снять клип.