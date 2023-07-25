Мармеладный нейрокомикс: история AdTech агентства мобильного маркетинга Rocket10

По словам команды Rocket10 , идея рассказать об истории компании с помощью нейросетей, а не классических инструментов, крайне интересна и актуальна. Дизайнеры агентства активно изучают, тестируют и используют эти технологии в своей работе и с энтузиазмом откликнулись на предложение поучаствовать в спецпроекте. Идея изобразить сотрудников в виде дружных и обаятельных мармеладных мишек Haribo пришла во время брейншторма.

О создании комикса и выборе главных героев

На создание комикса ушло три-четыре дня. Над ним работала команда дизайнеров агентства, которые занимались генерацией и сборкой изображений. В перерывах мы переключались на свои текущие задачи, а затем с новыми силами возвращались к работе над комиксом. Мы получили искреннее удовольствие от процесса его создания и оцениваем приобретенный опыт как положительный. Спецпроект стал отличной возможностью применить свои навыки на практике и поделиться результатами с коллегами из индустрии.

С сеттингом, стилистикой и главными героями нашего комикса мы определились вскоре после получения брифа спецпроекта. Изучив его, мы организовали встречу, на которую каждый пришел со своими идеями и предложениями. Во время брейншторма один из сотрудников озвучил мысль изобразить нас в виде мармеладных мишек Haribo, и команде такое сравнение показалось очень удачным. Эти медведи крайне обаятельны и дружны — вряд ли вам удастся увидеть одного из них не в окружении собратьев. Хотя на нашей памяти такой прецедент был: у одного из дизайнеров на рабочем месте лежал одинокий мармеладный мишка — для референса.

Какие нейросети и лайфхаки применялись в работе

Изображения для нашего комикса были сгенерированы в Midjourney, на данный момент именно этот нейроинструмент для нас является наиболее удобным и освоенным. На стадии обработки мы также использовали интегрированную в Photoshop нейросеть Firefly. Она сильно помогла с чисткой изображений от артефактов и масштабированием их под нужный формат.

Над проектом трудилась команда из семи дизайнеров, у каждого из которых есть свои методы создания изображений с помощью нейросетей. В процессе выполнения задачи мы старались использовать каждый из них и генерировали самые разные варианты каждого кадра.

Мы решили отказаться от дорисовки изображений вручную, и участие человека в основном заключалось в их обрезке и работе с артефактами. Кадры генерировались по частям, а затем собирались воедино в Photoshop.

Главным нашим лайфхаком в работе над комиксом стал симбиоз промптов. Его суть заключается в использовании наиболее удачных частей промптов для новых генераций. Этот метод позволил команде синхронизировать стилистику создаваемых изображений и заметно ускорил процесс.

Вот пара наших текстовых запросов:

letter R transparent white gummy on a dark background backlighting, front view --seed 2760089409;

overhanging evil scary jelly monsters looking down, dreamy sunny meadows in the background, anime clouds --ar 16:9

Примеры неудачных генераций

Одна из генераций монстров из первого кадра, символизирующих различные препятствия в становлении стартапов. Сначала они получались слишком милыми и совсем не злобными.

Вариация на тему «мармеладные медведи обнимают дерево». Нейросеть неправильно поняла наш запрос и попросту вплела бедных медвежат в дерево.

Альтернативный вариант медведя в образе диджея. В этой генерации нам больше всего нравятся мармеладные медведи в форме куба.

О других сложностях и способах их решения

Главной сложностью в создании комикса была работа с материалом, из которого были сделаны наши мармеладные медведи. На начальном этапе они отличались друг от друга по цвету и прозрачности. Главные герои на одном кадре, таким образом, могли достаточно сильно отличаться от самих себя на предыдущем кадре. Решить эту проблему получилось с помощью единого набора стилей и команд в промпте, а также использования максимально похожих референсов.

Другим камнем преткновения оказалась генерация арт шрифтов. У Midjourney пока что плохо получается работать с ними, а потому нам пришлось инвестировать дополнительное время в то, чтобы буквально выстрадать из себя эту желейную надпись Rocket10. Она, на наш взгляд, получилась необычной, яркой и стоила наших сил и времени.

Рекомендации по работе с AI

Наша главная рекомендация для желающих попробовать свои силы в работе с AI проста: не сомневайтесь в себе, у вас все обязательно получится. Возможность создавать графический контент с помощью искусственного интеллекта появилась совсем недавно. Сейчас работать в нейросетях учится буквально весь мир. Свои силы в этом деле пробуют как профессионалы с многолетним опытом работы, так и обычные пользователи, которых заинтересовали эти технологии. Для создания контента с помощью нейросетей не нужно иметь диплом дизайнера, и среди преуспевших в этом деле полно самоучек. Для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере, у нас есть только один вопрос: «Когда, если не сейчас?».

Ниже приведены некоторые фишки, которые мы использовали при работе над комиксом:

в генерации сложных изображений нам сильно помог ряд инструментов, добавленных в последних версиях Midjourney. Например, команда — seed, которая позволяет добавлять детали изображения, не меняя при этом его исходную стилистику;

нам часто приходилось «расширять» используемые в комиксе изображения. Существует два простых способа сгенерировать его недостающие части. Первый позволяет сделать это в Midjourney c помощью опции Zoom Out. Второй же предполагает использование интегрированной в Photoshop нейросети Firefly;

функция Generative Fill в Firefly позволяет добавлять или удалять объекты с помощью текстовых команд, а также менять размер холста с последующей дорисовкой пустых участков;

также не стоит обходить стороной весьма полезную команду для генерации промптов /describe. Нейросеть проанализирует загруженное изображение и предложит четыре варианта промпта, которые бы могли его сгенерировать. Эта команда будет особенно полезна тем пользователям, которые плохо владеют английским языком и испытывают сложности с написанием промптов;

обязательно заглядывайте в галерею на официальном сайте Midjourney. Там вы сможете найти огромное количество промптов, которые можно взять за основу для собственных генераций.

Команда, работавшая над созданием комикса