Нейрокомикс от Programmatica.сom: как создавались новые программатик-продукты

В один прекрасный, солнечный день, более восьми лет назад, нашему супер-герою комикса — Артему Плешакову, пришла замечательная идея: как сделать рекламу еще эффективнее. С этого дня и пошел отсчет истории PROGRAMMATICA.COM .

Процесс создания

Над комиксом работал Никита Половинко, дизайнер Programmatica.сom. На разработку ушло около шести-семи часов, в основном это генерация запросов через Midjourney. Это первый опыт Половинко создания комикса, первый, от слова совсем. Было интересно, что же получится. В работе использовались такие нейросети, как ChatGPT и Midjourney. В первом случае он воспользовался ChatGPT, чтобы сгенерировать подробный сценарий по ТЗ, которое предоставили.

Далее началось самое сложное, как бы странно это не прозвучало. Дизайнер пошел в Midjourney и начал скармливать нейронке каждый шаг комикса. Казалось бы, что тут сложного? Скопируй и отправь, получи результат, однако, на поиск подходящего результата может уходить от пяти минут до часа.

Лайфхаки: использовалась Midjourney 5.1 для более точной генерации конечностей. Чем точнее описаны детали запроса, тем лучше результат. Перед запросом обязательно нужно добавлять промт Comics style.

Пример запроса: The cover of the comic shows a 40-year-old man with a beard and glasses standing in the spotlight. He is depicted in a dynamic pose, with a bright facial expression that highlights his determination and confidence. Symbols reflecting the digital world and the advertising industry can be placed around it, such as algorithmic formulas, pulsating data, icons of social networks and mobile devices

Comic style, Years pass in the background, and alongside Artem, members of the Programmatica.com team appear. They work in a bustling office, developing new products. Icons depicting Telegram, mobile devices, and mathematical formulas emerge around them Comics Panel: On the monitor screen, images of internet users and pulsating algorithms appear. Artem Pleshakov presents his idea

Неудачные попытки

Здесь появились баблы по умолчанию, которые были не нужны, причиной являлся тег Comics Panel 1:

Неподходящая стилистика:

Проблема в деталях. Можно вылечить, если подбирать варианты через кнопку V:

Проблему, которую победить не удалось — это сохранить одного персонажа на всех фотографиях. Сделать одного персонажа в разных позах возможно, но в концепте комикса сегодня — это практически нереально. Могут быть схожие черты лица, одежда и так далее, однако это всегда будет уникальный персонаж, если рассматривать в концепте генерации комикса. Со стикерами попроще, можно сделать, например, лису, в разных позах так как это общепринятое животное и в 99% выглядит одинаково.

Из рекомендаций: практикуйтесь и используйте ИИ в своей работе. Сейчас множество нейронок под каждую сферу деятельности и иногда — они очень выручают.