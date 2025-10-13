Нейрокомикс от NadinKnyreva

NadinKnyreva представила собственное прочтение классики — «Алису в Зазеркалье 2049». На этот раз история переносится в мир, где переплелись стимпанк и киберпанк, магия и технологии. Четырнадцатилетняя Алиса, попавшая по ту сторону зеркала, проходит тернистый путь бок о бок со всеми знакомыми персонажами, чтобы победить дракона и вернуться домой.
История создания
О конкурсе я узнала буквально накануне. Очень захотелось поучаствовать, поэтому в сжатые сроки придумала историю, разработала персонажей и определила визуальный стиль. Важно было сохранить баланс между реалистичностью и иллюстративностью, и, на мой взгляд, получилось найти удачное решение.
В работе я использовала:
- ChatGPT
- Nano Banana
- Pixelverse
- Suno
Основные моменты и лайфхаки при работе с ИИ, которые я использовала:
- Промты для изображений, видео и музыки дорабатывали через ChatGPT.
- Для каждого героя отдельно прописывали детали внешности и действий.
- Строили четкую последовательность кадров для генерации.
- Использовали ранее созданных героев как референсы, чтобы сохранить единый стиль.
Промт для обложки комикса
Comic. Cover. Steampunk + cyberpunk style. The atmosphere is magical, bright, a little gloomy, with elements of epicness. Background: a forest with mechanical trees, bronze leaves, glowing fruit lamps, light steam, metal branches intertwined with neon wires. On the horizon is the silhouette of a cave with crystals and the silhouette of a dragon.
Heroes:
Alice: in the center of the composition, in a cyberpunk dress with lighting and gears, hair with neon strands. He stands confidently, holds a magic key in his hand, the pose is decisive.
Rabbit Clock: to the right of Alice, slightly tilted forward, holding an antique chronometer in his paw, the pose is tense, ready for action.
Cheshire Cat: To Alice's left, translucent, slightly floating, smiling, tail curled.
Hatter: in the background, standing behind the heroes, in a high steampunk top hat with glasses and copper details, a theatrical pose, arms outstretched, as if representing the heroes.
Dragon: silhouette against the background of a cave, huge wings spread, but looks more mystical than threatening.
Atmosphere: a sense of adventure and magic, the contrast of bright neon accents and steampunk bronze. The composition should look like an epic comic book cover, with a focus on Alice and her team.
В процессе работы потребовалась дизайнерская доработка, прежде всего — работа с текстами, которые ИИ часто искажает. Визуальную часть старалась максимально прорабатывать через нейросети, так как сроки были ограничены. Иногда ИИ менял стиль или внешний вид персонажей, из-за чего приходилось перегенерировать кадры, чтобы сохранить единообразие героев и общей атмосферы. Этот проект стал для меня настоящим челленджем: в короткие сроки удалось создать работу, которой можно гордиться, особенно учитывая, что я начинающий креатор и пользовалась только бесплатными ИИ-сервисами. Хотелось бы глубже проработать сюжет и драматургию, но времени не хватило. Главное — не бояться экспериментировать: работа с ИИ требует тренировки, точных промтов и развитой визуальной насмотренности. В завершение я подготовила тизерное видео — написала музыку, оживила изображения из комикса и собрала монтаж вручную.
Промт для оживления кадров
Pixel art comic style, steampunk + cyberpunk. Scene: Alice falling into a smart mirror, room 2049, neon lighting, augmented reality mirrors.
Characters: Alice (14 y.o., neon streaks in hair, cyberpunk dress with gears and lights), use attached image as reference.
Movement: hair and dress flowing, mirror sparks, camera slightly rotates around Alice.
Atmosphere: magical, dynamic, cinematic, slightly mysterious.