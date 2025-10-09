Нейрокомикс от креативной группы CELLOFА́N

Креативная группа CELLOFÁN взяла двойное значение слова «зеркало» и построила на этом целый сюжет: отражения меняют героев местами, предметы обретают противоположные смыслы, а реальность — неожиданные формы.

Мы оттолкнулись от двойного значения слова «зеркало» — так и появился сюжет на больную тему. Отсылки, конечно, постарались сделать не прямо в лоб. Но тут помогла концепция зеркального отражения, как в оригинале, — легко менять героев и объекты на противоположные и переворачивать их.

Тюмень в качестве локации — просто потому, что мы здесь живем и любим говорить об этом.

Мы поиграли со стилистикой: выбрали одну основную, но в прыжках Алисы по вселенным использовали несколько других. Наша любимая — мир телепузиков. Просто потому, что любим телепузиков.

Где генерили?

Мы создавали персонажей в Midjorney, для генерации сцен использовали связку из Sora, Chat GPT и Nano Banana от Google AI Studio. Времени ушло достаточно много. Дизайнеры работали втроем — каждый человек сделал около трех страниц, и это заняло всю рабочую неделю. Нейронки — трудозатратная работа, которая тянет на отдельную профессию.

Фанфакт: до начала работы думали, что нейронкой Nano Banana можно пользоваться бесконечно, пока не уткнулись в лимит 100 картинок в день.

Как проходила генерация?

Сначала мы придумали концепцию персонажей, собрав и обсудив референс, а также скормив сценарий от копирайтера и SMM-специалиста Chat GPT. Он выделил все, что касается внешности и характера.

Сгенерировали персонажей в полный рост и отдельно лица, чтобы использовать в Midjourney как Omni reference. Это параметр, который сохраняет внешность персонажа в новой генерации.

Создали черновики сцен — что-то вручную в Photoshop, что-то в Sora. Это нужно, чтобы Midjorney мог брать точную композицию кадра через функцию Image prompt.

Нужно точно задавать нейросети направление — для этого в голове должен быть желаемый конечный результат.

Как формулировали промты? Как сохраняли стилистику?

У разных дизайнеров в команде оказался разный подход к формулированию промтов. Одна писала очень подробные промты, с указанием всего: от деталей фона до положения всех частей тела, из раза в раз копируя в промпт все особенности внешности персонажа. Результаты ее работы можно видеть во вселенной соцсети «Интограм» и вселенной, где Алиса и Королева встретились после погони.

Другой дизайнер давала больше свободы нейронке, чтобы получить более экспериментальный результат с помощью параметров chaos, weird и функции Strong Variation в Midjorney — так получились вторая и последняя страницы.

Лучше всего в повторении внешности показала себя Nano Banana, в сохранении стилистики — Midjorney.

Советы по работе с нейросетями

Если какой-то промт дает плохой результат три или больше раз, то лучше его изменить. Надо много дорабатывать картинку в Photoshop или Figma, если хочешь добиться реально классного результата. Не ленись изучать новые нейронки. Nano Bananа появилась в нашем инструментарии совсем недавно, но без нее работа над комиксом шла бы куда тяжелее. Давай готовую композицию сцены и желаемый результат — вручную или в Chat GPT. Так с большей вероятностью воплотишь задумку из головы. Запасись стрессоустойчивостью и умением действовать многозадачно. Эффективнее работать над несколькими кадрами одновременно, переключаясь между вкладками. Перечитывай то, что переводчики делают с твоим промптом. Каждое слово очень важно, и нередко бред появляется именно при адаптации на английский. Для надежности можно просить перевод у Chat GPT, но с припиской: «Так, чтобы поняла другая нейросеть». Не задерживайся на этапе генерации с нуля. Лучше отредактировать не до конца подходящий кадр, чем ждать полностью подходящий.

Процесс работы над сценой наглядно

Загружаем композицию сцены в Sora:

Создаем в Midjorney через Image prompt с черновиком + Style reference с прошлыми кадрами комикса + Omni reference с персонажем и параметрами chaos, weird:

Редактируем детали в Nano Banana:

Удачные и неудачные промпты

Такой промт использовали, чтобы получить крупный план Алисы. Но что-то пошло не так: close-up, the omni reference character looking, smirking, a close-up of looking full face, the pose and angle of the character, as in image promt, cyberpunk style stylize 150 chaos 15 ow 1000 weird 500

А вот удачный: A futuristic, cyberpunk-inspired woman with long pastel pink and orange hair, wearing a shiny metallic jacket and chrome shorts. She has glowing cybernetic implants on the side of her head. The woman is holding a small mirror and gazing into it with a confident expression. Her reflection shows her face, and the neon lights around her reflect off the mirror. The scene is framed within a modern Instagram interface: her image is part of a stylized Instagram feed, with typical UI elements like the profile picture, comments, and heart icon. The vibe is high-tech, visually rich, and digital, set against a sleek, futuristic background.

Напоследок — непредсказуемые баги Midjorney по самым обычным промптам: