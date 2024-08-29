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Нейрокомикс от Demis Group: «Басня о продавце Лисе и мудрой Сове»

Как агентство создало басню, и при чем тут эпоха Возрождения

29.08.2024 1

Жил-был Лис, коммерческая жилка ему покоя не давала.
В деревне на базаре решил он продавать.
Как все с энтузиазмом нашел товар и стал народ зазывать.
Но в очередь к нему не становились сначала.
Как так и почему? Ведь продавать легко.
Ты отдаешь товар. А жители деревни дают тебе монеты.
Но проходили мимо звери и проезжали кареты.
И тут Сова, что мудрый маркетолог, пришла на помощь нашему герою.
Сказала, что важен не товар, а то как он решит проблемы жителей деревни.
И чтобы это все узнать, подумать стоит об их задачах повседневных.
Мораль сей басни такова: поставить в центр человека — вот ценность, что идет от века к веку.

Анна Махмутова, руководитель отдела брендинга и коммуникаций Demis Group :

Когда на брейншторме мы заговорили о маркетинге российской деревни, и в каком стиле создать комикс, первое, что пришло в голову — ассоциация с баснями. Во-первых, сам стиль рассказа позволяет подвести к морали, смысловой нагрузке, во-вторых, четко прослеживаются аутентичность и культурный код.

Стиль комикса был найден. Оставалось написать техническое задание и передать его дизайнеру для работы.

Любовь Ежкова, редактор:

Басенный слог — пожалуй, то, что нужно для тренировки креативности. Сначала написание техзадания шло привычным ходом. Герои были описаны, место действия — определено. Но когда дело дошло до написания диалогов, пришлось перебрать множество слов в поисках рифмы и вдохновиться произведениями Крылова.

Евгения Левченко, дизайнер:

Первый опыт создания комикса в нейросети оказался сложнее, чем простая генерация красивых разноплановых картинок. Перед началом работы у меня уже были на руках: общее повествование комикса, главные герои, их ключевые фразы.

Из всего многообразия жанров комиксов нужно было выбрать один, подходящий под тему, в нашем случае отталкивалась от главных героев — очеловеченные животные, обитатели леса, жители русской деревни.

В выборе стиля будущего комикса помогал Google. Были выбраны наиболее понравившиеся, узнаваемые и интересные рисовки комиксов. Референсы добавлялись в Midjorney и через функцию /describe получались текстовые описания комиксов от Микки Мауса до аниме. В фокусе было сохранить мультяшность, но придать ей атмосферность и новый уникальный вид.

В итоге нашелся микс между комиксами про Робина Гуда, DC и творческим взглядом нейросети на тот вариант, что смог чем-то зацепить. Так родился главный герой басни-комикса Лис.

По одному изображению уже стало понятно, какого стиля, героев и атмосферы нужно добиваться на всем протяжении комикса. На помощь пришел --sref, который не требовал описывать стиль, а сам копировал его с референса — основной картинки с Лисом.

Далее стало понятно, что просто текстового описания и фраз главных героев будет недостаточно.

Евгения Левченко, дизайнер

Чтобы понять, какие именно запросы составлять, я обратилась к Figma, накидала небольшой черновик-сценарий, как будет развиваться сюжет, куда будут вставлены фразы героев, а где лучше оставить место под акцентные детали или разместить кадры крупным планом.

Комикс примечателен тем, что не все главные герои, ведущие диалог, должны располагаться в одном кадре, они могут находиться где угодно. Поэтому, если никак не удается совместить Лягушку и Лиса в одном кадре в определенных позах, можно прибежать к такой вот маленькой хитрости.

Пример совмещения кадров

Так как за референс стиля было выбрано изображение с главным героем по центру, нейросеть генерила признаки главного героя на всех персонажей в кадре, даже если в описании было указано иное.

Пример неудачной генерации совместного кадра Лиса и Совы. Сова «копирует» стиль Лиса.

Выйти из этой ситуации удалось, сгенерировав изображение предполагаемого мира, где обитает Лис, после чего, его исключили из кадра совсем при помощи --no fox.

Village street market against the backdrop of forest and clouds --sref s.mj.run/bSZF9WB5mDE --no fox --ar 16:9 --s 250 --v 6.1

На протяжении всего комикса дизайнер стремился менять погодные условия, атмосферу, создавая ощущение времени. Поэтому первый диалог Лиса состоялся на рынке, в помещении. Дальше пригодились кадры деревни. Второй диалог — вечером дома у медведя, потом — ночью на болоте в лесах у Лягушки, а разговор с Петухом — в пшеничном поле и уже на рассвете. Таким образом, при сохранении единого стиля, и, казалось бы, однообразии единственного главного героя появилась динамика и развитие сюжета.

Еще пришлось помучаться с надписями и мелкими деталями, которая генерила нейросеть. Особенно проблематично это было в кадрах, где на заднем фоне требовалось показать полки товаров. Здесь помогло использование --no text или перекомпоновка кадра, чтобы на полках магазина были овощи, покупатели или окна.

A wolf and a bear in clothes pass by a stand with carrots, a hare buys one carrot in a village store against the background of the window

--sref s.mj.run/caj-Sk6qf3U --no text --ar 16:9 --s 250 --sw 1000 --v 6.0

Если не удавалось получить желаемый результат, на помощь приходил старый добрый фотошоп.

Пример неудачной генерации фона магазина. Надписи на фоне напоминали китайские иероглифы, что создавало ощущение что действие происходит не в русской деревне.

Сложности были и с нестандартными задачами. Хотя, казалось бы, творческие креативы это как раз по части нейросети. Требовалось изображение, где Лягушка использует морковь в качестве тренажера для занятий спортом и укрепления ног. Нейросеть выдавала много странных картинок. Приходилось генерить длинные запросы. Но в таком случае это могло поменять вид самого героя, который отличался от нужного, часто не соблюдался фон, или, наоборот, добавлялись лишние детали.

Пример неудачной генерации Лягушки и спортивных снарядов из моркови.

Примерно то же происходило со всеми героями комиксов, особенно если описание главного героя кадра имело много деталей.

Евгения Левченко, дизайнер:

Для кадра с Петухом я описывала обязательное условие: дождь и пшеничное поле на фоне, описание дома из моркови и соблюдение цвета животного и одежды из предыдущих кадров, чтобы персонаж оставался узнаваемым.

rooster in sunglasses in the rain in a wheat field with very beautiful feathers in the rain in a wheat field sad --sref s.mj.run/bSZF9WB5mDE --ar 16:9 --s 250

На таких длинных описаниях нейросеть выдавала странные сочетания, допускала ошибки и слишком уходила от реальности изображения предметов.

Пример неудачной генерации Петуха под крышей, сделанной из моркови.

Здесь помогло сокращение и упрощение описываемых образов, ну и, конечно, выборка из миллиона предложенных вариантов и докручивание их до нужного состояния.

A house made entirely of carrots, a roof made of carrots, walls made of carrots, and under the roof of this house sits a black rooster with black glasses and hides from the rain --sref s.mj.run/caj-Sk6qf3U --ar 16:9 --s 250

Завершающим штрихом стал шрифт и узоры, которые, к слову, тоже сгенерированы нейросетью.

Взяли за основу классический русский узор, который используется в иллюстрациях к книгам с русскими народными сказками и баснями. Залили его в нейросеть с задачей описать узор /describe. Выбрали самое подходящие описание из четырех предложенных и сгенерили свой промт, скорретировав немного тот, что предлагала нейросеть.

A pattern of floral designs in the style of traditional russian art, with black, warm green and orange ink on a white background, simple line art, flat design with high contrast and high resolution at 30k --ar 64:11

Варианты, которые предлагала нейросеть изначально
Итоговый вариант, который выбрали

Вторая часть узора строгая, геометрическая. Нейросеть путалась и не могла одновременно предложить разные стилистические узоры в рамках одного изображения, поэтому генерили отдельно. Использовали промт:

A white tribal pattern on a black background in the style of vector graphics, a symmetrical design in the style of flat style with simple lines and simple shapes, 2D and symmetrical. --ar 128:25 --s 250

В целом, создание комикса по трудозатратам обошлось в несколько раз легче и быстрее, если рисовать самостоятельно каждого героя и детали кадров. С какими-то задачами нейросеть работает на «ура», творит, дает новые идеи в процессе генерации, но контролирующая рука все еще нужна, чтобы довести идею до идеала.

Сама мораль напоминает об эпохе Возрождения, когда в искусстве человек оказался в фокусе внимания. И этот человек сегодня стоит в центре маркетинговых коммуникаций. В ситуации растущей конкуренции и обилия рекламных материалов акцент на ожиданиях и потребностях аудитории становится единственным верным подходом к росту продаж. И это касается не только контента, но и perfomance-инструментов, которые, казалось бы, нацелены на быстрые результаты здесь и сейчас.

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