Нейрокомикс от Demis Group: «Басня о продавце Лисе и мудрой Сове»

Жил-был Лис, коммерческая жилка ему покоя не давала.

В деревне на базаре решил он продавать.

Как все с энтузиазмом нашел товар и стал народ зазывать.

Но в очередь к нему не становились сначала.

Как так и почему? Ведь продавать легко.

Ты отдаешь товар. А жители деревни дают тебе монеты.

Но проходили мимо звери и проезжали кареты.

И тут Сова, что мудрый маркетолог, пришла на помощь нашему герою.

Сказала, что важен не товар, а то как он решит проблемы жителей деревни.

И чтобы это все узнать, подумать стоит об их задачах повседневных.

Мораль сей басни такова: поставить в центр человека — вот ценность, что идет от века к веку.

Анна Махмутова, руководитель отдела брендинга и коммуникаций Demis Group :



Когда на брейншторме мы заговорили о маркетинге российской деревни, и в каком стиле создать комикс, первое, что пришло в голову — ассоциация с баснями. Во-первых, сам стиль рассказа позволяет подвести к морали, смысловой нагрузке, во-вторых, четко прослеживаются аутентичность и культурный код.

Стиль комикса был найден. Оставалось написать техническое задание и передать его дизайнеру для работы.

Любовь Ежкова, редактор: Басенный слог — пожалуй, то, что нужно для тренировки креативности. Сначала написание техзадания шло привычным ходом. Герои были описаны, место действия — определено. Но когда дело дошло до написания диалогов, пришлось перебрать множество слов в поисках рифмы и вдохновиться произведениями Крылова.

Евгения Левченко, дизайнер: Первый опыт создания комикса в нейросети оказался сложнее, чем простая генерация красивых разноплановых картинок. Перед началом работы у меня уже были на руках: общее повествование комикса, главные герои, их ключевые фразы. Из всего многообразия жанров комиксов нужно было выбрать один, подходящий под тему, в нашем случае отталкивалась от главных героев — очеловеченные животные, обитатели леса, жители русской деревни.

В выборе стиля будущего комикса помогал Google. Были выбраны наиболее понравившиеся, узнаваемые и интересные рисовки комиксов. Референсы добавлялись в Midjorney и через функцию /describe получались текстовые описания комиксов от Микки Мауса до аниме. В фокусе было сохранить мультяшность, но придать ей атмосферность и новый уникальный вид.

В итоге нашелся микс между комиксами про Робина Гуда, DC и творческим взглядом нейросети на тот вариант, что смог чем-то зацепить. Так родился главный герой басни-комикса Лис.

По одному изображению уже стало понятно, какого стиля, героев и атмосферы нужно добиваться на всем протяжении комикса. На помощь пришел --sref, который не требовал описывать стиль, а сам копировал его с референса — основной картинки с Лисом.

Далее стало понятно, что просто текстового описания и фраз главных героев будет недостаточно.

Евгения Левченко, дизайнер Чтобы понять, какие именно запросы составлять, я обратилась к Figma, накидала небольшой черновик-сценарий, как будет развиваться сюжет, куда будут вставлены фразы героев, а где лучше оставить место под акцентные детали или разместить кадры крупным планом.

Комикс примечателен тем, что не все главные герои, ведущие диалог, должны располагаться в одном кадре, они могут находиться где угодно. Поэтому, если никак не удается совместить Лягушку и Лиса в одном кадре в определенных позах, можно прибежать к такой вот маленькой хитрости.

Так как за референс стиля было выбрано изображение с главным героем по центру, нейросеть генерила признаки главного героя на всех персонажей в кадре, даже если в описании было указано иное.

Выйти из этой ситуации удалось, сгенерировав изображение предполагаемого мира, где обитает Лис, после чего, его исключили из кадра совсем при помощи --no fox.

Village street market against the backdrop of forest and clouds --sref s.mj.run/bSZF9WB5mDE --no fox --ar 16:9 --s 250 --v 6.1

На протяжении всего комикса дизайнер стремился менять погодные условия, атмосферу, создавая ощущение времени. Поэтому первый диалог Лиса состоялся на рынке, в помещении. Дальше пригодились кадры деревни. Второй диалог — вечером дома у медведя, потом — ночью на болоте в лесах у Лягушки, а разговор с Петухом — в пшеничном поле и уже на рассвете. Таким образом, при сохранении единого стиля, и, казалось бы, однообразии единственного главного героя появилась динамика и развитие сюжета.

Еще пришлось помучаться с надписями и мелкими деталями, которая генерила нейросеть. Особенно проблематично это было в кадрах, где на заднем фоне требовалось показать полки товаров. Здесь помогло использование --no text или перекомпоновка кадра, чтобы на полках магазина были овощи, покупатели или окна.

A wolf and a bear in clothes pass by a stand with carrots, a hare buys one carrot in a village store against the background of the window --sref s.mj.run/caj-Sk6qf3U --no text --ar 16:9 --s 250 --sw 1000 --v 6.0

Если не удавалось получить желаемый результат, на помощь приходил старый добрый фотошоп.

Сложности были и с нестандартными задачами. Хотя, казалось бы, творческие креативы это как раз по части нейросети. Требовалось изображение, где Лягушка использует морковь в качестве тренажера для занятий спортом и укрепления ног. Нейросеть выдавала много странных картинок. Приходилось генерить длинные запросы. Но в таком случае это могло поменять вид самого героя, который отличался от нужного, часто не соблюдался фон, или, наоборот, добавлялись лишние детали.

Примерно то же происходило со всеми героями комиксов, особенно если описание главного героя кадра имело много деталей.

Евгения Левченко, дизайнер: Для кадра с Петухом я описывала обязательное условие: дождь и пшеничное поле на фоне, описание дома из моркови и соблюдение цвета животного и одежды из предыдущих кадров, чтобы персонаж оставался узнаваемым.

rooster in sunglasses in the rain in a wheat field with very beautiful feathers in the rain in a wheat field sad --sref s.mj.run/bSZF9WB5mDE --ar 16:9 --s 250

На таких длинных описаниях нейросеть выдавала странные сочетания, допускала ошибки и слишком уходила от реальности изображения предметов.

Здесь помогло сокращение и упрощение описываемых образов, ну и, конечно, выборка из миллиона предложенных вариантов и докручивание их до нужного состояния.

A house made entirely of carrots, a roof made of carrots, walls made of carrots, and under the roof of this house sits a black rooster with black glasses and hides from the rain --sref s.mj.run/caj-Sk6qf3U --ar 16:9 --s 250

Завершающим штрихом стал шрифт и узоры, которые, к слову, тоже сгенерированы нейросетью.

Взяли за основу классический русский узор, который используется в иллюстрациях к книгам с русскими народными сказками и баснями. Залили его в нейросеть с задачей описать узор /describe. Выбрали самое подходящие описание из четырех предложенных и сгенерили свой промт, скорретировав немного тот, что предлагала нейросеть.

A pattern of floral designs in the style of traditional russian art, with black, warm green and orange ink on a white background, simple line art, flat design with high contrast and high resolution at 30k --ar 64:11

Вторая часть узора строгая, геометрическая. Нейросеть путалась и не могла одновременно предложить разные стилистические узоры в рамках одного изображения, поэтому генерили отдельно. Использовали промт:

A white tribal pattern on a black background in the style of vector graphics, a symmetrical design in the style of flat style with simple lines and simple shapes, 2D and symmetrical. --ar 128:25 --s 250

В целом, создание комикса по трудозатратам обошлось в несколько раз легче и быстрее, если рисовать самостоятельно каждого героя и детали кадров. С какими-то задачами нейросеть работает на «ура», творит, дает новые идеи в процессе генерации, но контролирующая рука все еще нужна, чтобы довести идею до идеала.

Сама мораль напоминает об эпохе Возрождения, когда в искусстве человек оказался в фокусе внимания. И этот человек сегодня стоит в центре маркетинговых коммуникаций. В ситуации растущей конкуренции и обилия рекламных материалов акцент на ожиданиях и потребностях аудитории становится единственным верным подходом к росту продаж. И это касается не только контента, но и perfomance-инструментов, которые, казалось бы, нацелены на быстрые результаты здесь и сейчас.