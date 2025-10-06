Нейрокомикс от агентства ENDY

Агентство ENDY представляют захватывающую историю о девушке по имени Алиса — бесстрашной исследовательнице, которая всегда ищет новые вызовы. Для неё приключения — не просто способ проверить себя, а возможность открыть мир заново и встретить компаньонов, с которыми можно построить крепкие, настоящие связи.

За основу мы взяли нашу фирменную стилистику иллюстраций. Конфетные цвета, бунтарские сюжеты, неидеальный «рукописный» шрифт — их мы используем во всей коммуникации. К фирменной иллюстрации референсами присоединились японские плакаты и арты.

Каркас заложили с ChatGPT: он прописал сюжет, персонажей, предложил несколько вариантов развития. Хороший финал получился не с первого раза, не со второго и не с третьего раза: чат отправлялся переписывать концовку и менять мотивацию главной героини снова и снова. Чат предлагает чересчур нелепые в своей драматичности сюжеты, но нам ближе по-доброму человеческие истории. Поэтому нам пришлось направить ИИ: придумали историю, где главная героиня начинает смеяться от мысли, что ей может не понравиться своё собственное отражение, а нейронка развила его детальнее.

До восстания машин все же пока далеко: без корректировок человека не получится классно.

Для картинок использовали любимый Midjorney с промтами-рефами. Любимый, потому что большую часть изображений дорабатывать не пришлось. А меньшая часть была собрана из нескольких генераций в Photoshop — например, сюжет с драконом и зеркалами.

Посмеялись с сюжетов Чата, кайфовали от футуристичной стилистики и радовались счастливым концом нашей Алисы! А еще у нас осталось много вдохновляющих, но не подходящих под повествование визуалов: можно разбирать их на заставки и обои :)