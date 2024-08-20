Нейрокомикс: маркетинг российской деревни

За последний год нейросети стали неотъемлемой частью креативных индустрий. Если ваши отношения с ИИ активно развивались, делимся, пожалуй, лучшей новостью года: мы перезапускаем спецпроект «Нейрокомикс».

В прошлом году агентства рассказывали истории своего основания, рисуя комиксы исключительно «руками» Midjourney, «Шедеврума» или Kandinsky. В этом году мы сохраняем концепцию спецпроекта, но меняем тему: участникам конкурса нужно прорекламировать… российскую деревню!

Несмотря на то, что исход людей из малых населенных пунктов в города кажется неизбежным, деревня остается важной частью культуры нашей страны. Это не только пространство для жизни, которым оно в той или иной степени остается, но и пространство для развития или отдыха от кипучей энергии мегаполисов. А еще это традиции, народные художественные промыслы, языки малых народов России и многое другое.

Предлагаем вам рассказать свою историю о преуспевшем в нашем мире герое, который — пусть и на время — возвращается к своим корням. Раскройте героя в процессе его погружения в деревенскую культуру. Покажите деревню такой, какой она может быть, чтобы получить второе дыхание. Предложите рекламные и маркетинговые ходы, которые позволят удержать и привлечь людей в деревню — в любом качестве и быть может навсегда!

Как принять участие Проект должен соответствовать следующим критериям: Иллюстрации необходимо нарисовать при помощи нейросетей.

История должна быть интересной не только авторам, но и читателям Sostav: с неожиданными поворотами и развитием сюжета, саспенсом, кульминацией и желанием прочитать вторую часть вашего комикса.

Можно использовать любую стилистику.

Формат картинок — 1600×1600 PNG. Картинки прислать отдельно и пронумеровать в том порядке, в котором рассказывается история. Количество — не менее 8 штук.

Ваш материал станет ещё более насыщенным и интересным, если во вступлении вы расскажете:

Сколько ушло времени, почему выбрали именно такую стилистику или героев.

Какие AI использовали в работе.

Основные моменты и лайфхаки при работе с AI.

Примеры запросов.

Участие человека в создании изображений (дорабатывал ли дизайнер картинки и почему).

Неудачные попытки (картинки и описание, что именно не получилось).

Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с AI (лайфхаки, советы, ошибки, которых лучше не допускать).

Как оцениваете полученный опыт.

Если в процессе работы вы победили проблему, которая мешала достичь желаемого — расскажите об этом!

В работах конкурсантов будут оцениваться:

визуальная составляющая;

драматургия;

навык работы с нейросетями;

юмор, ирония и самоирония.

Все нейрокомиксы, которые соответствуют установленным критериям, мы опубликуем в новостной ленте. Ознакомиться с полным списком работ можно на специальной странице проекта.

Спустя несколько месяцев мы проведем народное голосование и объявим лучшие работы, среди которых наше жюри выберет одного победителя.

Главный приз — баннер на главной странице Sostav с иллюстрацией комикса. Он будет размещен на сайте в течение недели и вести на сайт агентства-победителя.

В ближайшее время мы начнём публиковать первые работы, а ваши креативные комиксы мы ждем по адресу [email protected]. Удачи!