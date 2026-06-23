На зарубежные рынки могут выйти до 30 российских фэшн-брендов

Российские фэшн-бренды продолжают рассматривать возможности для международного развития. По оценке эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталии Кермедчиевой, в 2026 году выход на зарубежные рынки могут осуществить около 20−30 российских компаний из фэшн-сегмента. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

Основными направлениями для экспансии станут страны СНГ, а также рынки Азии. Среди наиболее перспективных регионов для развития отечественных брендов эксперт назвала Индию, Таиланд и Китай.

Помимо производителей одежды и аксессуаров, международное присутствие продолжат расширять российские косметические ретейлеры.

По словам Кермедчиевой, компании, включая «Золотое Яблоко» и «Лэтуаль», обладают более благоприятными условиями для выхода за рубеж благодаря отсутствию сезонности спроса и высокому интересу иностранных потребителей к российской косметической продукции.

«В этом сегменте гораздо более благодатнее. Во-первых, потому что нет фактора сезонности. Во-вторых, можно бесконечно навешивать ценник, и это будет продаваться и потребляться как новый продукт. И здесь гораздо лучше нас, в принципе, воспринимают. В той же Корее на встречах ставят флаг. Корейский и российский. Это немыслимо было бы в фешен-сегменте», — утверждает Кермедчиева.

Ранее эксперт сообщила, что у зарубежных люксовых брендов больше не осталось действующих магазинов в России.