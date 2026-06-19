У Chanel и Louis Vuitton истекли сроки последних договоров аренды площадей в России

У зарубежных люксовых брендов больше не осталось действующих магазинов в России. Об этом на форуме «Движение» сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. Ее слова приводит РИА «Недвижимость».

Последним объектом, который можно было считать присутствием международного люкса на российском рынке, был магазин Chanel в Столешниковом переулке. Сейчас это помещение занимает российский бренд 12 Storeez, уточнила Кермедчиева.

Эксперт также отметила, что у Louis Vuitton больше не осталось магазинов в стране после завершения договора аренды в торговом центре «Времена года». Кроме того, истек договор аренды магазина Cartier в Столешниковом переулке.

По оценке эксперта, все арендные соглашения иностранных люксовых брендов в России либо завершились, либо были расторгнуты по соглашению сторон. Она добавила, что регистрация товарных знаков зарубежными компаниями в России связана с защитой интеллектуальной собственности и не указывает на подготовку к возвращению брендов на рынок.

Ранее Кермедчиева прогнозировала, что в 2026 году на российский рынок ретейла планируют зайти около 20 иностранных брендов.