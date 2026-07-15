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15.07.2026 в 10:00

На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА

На маркетплейсе появилась витрина с первой совместной коллекцией клуба и платформы

На маркетплейсе Wildberries (входит в группу RWB) начал работу официальный фан-шоп профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА. Запуск проекта состоялся в рамках партнерства компании и футбольного клуба, о котором стороны объявили в 2025 году, и приурочен к старту нового сезона Российской премьер-лиги. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе RWB.

На отдельной витрине представлена первая совместная коллекция одежды и аксессуаров, разработанная ПФК ЦСКА и Wildberries. В нее вошли три модели футболок, поло, панама и бутылка для воды.

Дизайн коллекции вдохновлен историей сотрудничества клуба с бразильскими футболистами. В оформлении изделий использованы фирменные красно-синие цвета ЦСКА в сочетании с цветами национальной палитры Бразилии — желтым, зеленым и синим. В презентации коллекции приняли участие игроки клуба Матеус Алвес и Энрике Кармо.

На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА

Товары новой линейки доступны эксклюзивно на Wildberries. В дальнейшем ассортимент официального фан-шопа планируется расширить за счет другой клубной продукции, а также новых тематических коллекций.

Ирина Цеплинская, директор департамента партнерских и корпоративных проектов RWB:

Запуском мы фактически создаем на нашей платформе централизованное направление фанатской атрибутики и мерча, в рамках которого спортивные клубы могут реализовывать свою продукцию на территории присутствия Wildberries и создавать вместе с нами эксклюзивные линейки. Мы видим у этого направления большие перспективы и хотим дать возможность нашим партнерам, как нынешним, так и будущим, выходить на новые для себя рынки, получать доступ ко всей нашей аудитории и тем самым расширять свою фанатскую базу.

Владимир Юрин, заместитель генерального директора ПФК ЦСКА:

В эти летние жаркие дни, когда начинается новый футбольный сезон, мы дарим нашим болельщикам возможность прикоснуться к той неповторимой, пронизанной карнавалом атмосфере, которую бразильские мастера когда-то подарили нашему клубу. Мы привязали линейку к летней концепции матчей, чтобы болельщики могли ярко выглядеть на трибунах.

Wildberries ПФК ЦСКА
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