На Wildberries открылся фан-шоп футбольного клуба ЦСКА

На маркетплейсе Wildberries (входит в группу RWB) начал работу официальный фан-шоп профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА. Запуск проекта состоялся в рамках партнерства компании и футбольного клуба, о котором стороны объявили в 2025 году, и приурочен к старту нового сезона Российской премьер-лиги. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе RWB.

На отдельной витрине представлена первая совместная коллекция одежды и аксессуаров, разработанная ПФК ЦСКА и Wildberries. В нее вошли три модели футболок, поло, панама и бутылка для воды.

Дизайн коллекции вдохновлен историей сотрудничества клуба с бразильскими футболистами. В оформлении изделий использованы фирменные красно-синие цвета ЦСКА в сочетании с цветами национальной палитры Бразилии — желтым, зеленым и синим. В презентации коллекции приняли участие игроки клуба Матеус Алвес и Энрике Кармо.

Товары новой линейки доступны эксклюзивно на Wildberries. В дальнейшем ассортимент официального фан-шопа планируется расширить за счет другой клубной продукции, а также новых тематических коллекций.

Ирина Цеплинская, директор департамента партнерских и корпоративных проектов RWB: Запуском мы фактически создаем на нашей платформе централизованное направление фанатской атрибутики и мерча, в рамках которого спортивные клубы могут реализовывать свою продукцию на территории присутствия Wildberries и создавать вместе с нами эксклюзивные линейки. Мы видим у этого направления большие перспективы и хотим дать возможность нашим партнерам, как нынешним, так и будущим, выходить на новые для себя рынки, получать доступ ко всей нашей аудитории и тем самым расширять свою фанатскую базу.