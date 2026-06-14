Дизайнер превратил сумку IKEA в коллекцию «люксовой» одежды

Французский креативный директор и специалист по брендингу Chopstix представил необычный арт-проект: он превратил культовую сумку IKEA Frakta в коллекцию одежды, в которую вошли нижнее белье, шорты, галстук. Все изделия созданы из материала стандартного синего шоппера.

По задумке автора, проект высмеивает механизм, при котором обычные предметы получают высокую ценность за счет бренда и логотипа, а не за счет функциональности или материалов.

В каждом изделии логотип IKEA размещен как «люксовая метка» на наиболее заметных местах, имитируя принципы брендинга премиальных модных домов.

Проект продолжает традицию переосмысления сумки IKEA в модной индустрии. Ранее она становилась объектом дизайнерских интерпретаций и пародий, включая известные кейсы в сегменте люксовых брендов. Несмотря на сатирический характер, подобные инициативы часто усиливают узнаваемость самого бренда, превращая утилитарный продукт в элемент поп-культуры.