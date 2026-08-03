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03.08.2026 в 12:40

Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга»

Серебряные монеты с изображениями редких животных выйдут в обращение 4 августа

4 августа Банк России выпустит в обращение три новые памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Новые экземпляры посвящены кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке — видам животных, находящимся под охраной государства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г, диаметр — 33 мм. Они выполнены качеством «пруф», имеют рифленый гурт и тираж по 5 тыс. экземпляров для каждой.

Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга» Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга» Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга» Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга»

На оборотной стороне каждой монеты размещены рельефные цветные изображения животных. Композиции дополнены фоном, выполненным в технике лазерного матирования: листвой — для кавказской лесной кошки, водной поверхностью — для очковой гаги и песком — для ушастой круглоголовки.

Серия «Красная книга», посвященная редким представителям флоры и фауны, выпускается Банком России с 1992 года. С учетом новых экземпляров она насчитывает 82 памятные монеты.

Как отметили в Банке России, новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России. Они обязательны к приему по номиналу при всех видах платежей без каких-либо ограничений.

1 октября 2025 года ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты серии «Алмазный фонд России» с изображением знаменитой броши «Роза». Номинал монет — 3 и 25 рублей.

Банк России Центробанк «Красная книга»
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