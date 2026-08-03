Банк России выпустит три новые памятные монеты серии «Красная книга»

4 августа Банк России выпустит в обращение три новые памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Новые экземпляры посвящены кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке — видам животных, находящимся под охраной государства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г, диаметр — 33 мм. Они выполнены качеством «пруф», имеют рифленый гурт и тираж по 5 тыс. экземпляров для каждой.

На оборотной стороне каждой монеты размещены рельефные цветные изображения животных. Композиции дополнены фоном, выполненным в технике лазерного матирования: листвой — для кавказской лесной кошки, водной поверхностью — для очковой гаги и песком — для ушастой круглоголовки.

Серия «Красная книга», посвященная редким представителям флоры и фауны, выпускается Банком России с 1992 года. С учетом новых экземпляров она насчитывает 82 памятные монеты.

Как отметили в Банке России, новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России. Они обязательны к приему по номиналу при всех видах платежей без каких-либо ограничений.

1 октября 2025 года ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты серии «Алмазный фонд России» с изображением знаменитой броши «Роза». Номинал монет — 3 и 25 рублей.