RWB и футбольный клуб ЦСКА объявили о партнерстве

Роберт Мирзоян, главный исполнительный директор RWB:

Футбол является одним из самых популярных видов спорта в России, и я уверен, что благодаря возможностям ведущего российского оператора рекламы вне дома Russ и крупнейшего маркетплейса Wildberries мы сможем привлечь еще больше внимания к одному из главных отечественных футбольных клубов.

В RWB здоровый образ жизни — это не просто лозунг, а неотъемлемая часть корпоративной культуры. Мы рады стать партнером ПФК ЦСКА и совместно вносить дополнительный вклад в популяризацию здорового образа жизни.