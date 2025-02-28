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18+
28.02.2025 в 11:50

RWB и футбольный клуб ЦСКА объявили о партнерстве

Логотип компании появится на форме команд и медиаповерхностях «ВЭБ Арены»

RWB, объединенная компания Wildberries & Russ, стала премиум-партнером футбольного клуба ЦСКА. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании.

В рамках сотрудничества стороны запустят ряд маркетинговых активаций, направленных на взаимодействие с армейскими болельщиками, привлечение новой аудитории и продвижение здорового образа жизни.

Логотип RWB появится на игровой форме основной и молодежной команд ЦСКА, а также на медиаповерхностях «ВЭБ Арены». Главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян подчеркнул, что партнерство с ЦСКА соответствует ценностям компании и поможет привлечь еще больше внимания к здоровому образу жизни.

Фото: RWB

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА:

ПФК ЦСКА рад объявить о начале сотрудничества с RWB. Консолидация двух флагманских брендов в составе объединенной компании позволит нам использовать весь спектр доступных инструментов для продвижения бренда ПФК ЦСКА. Мы благодарны руководству RWB за поддержку и ждем плодотворного сотрудничества со столь сильным партнером.

Роберт Мирзоян, главный исполнительный директор RWB:

Футбол является одним из самых популярных видов спорта в России, и я уверен, что благодаря возможностям ведущего российского оператора рекламы вне дома Russ и крупнейшего маркетплейса Wildberries мы сможем привлечь еще больше внимания к одному из главных отечественных футбольных клубов.

В RWB здоровый образ жизни — это не просто лозунг, а неотъемлемая часть корпоративной культуры. Мы рады стать партнером ПФК ЦСКА и совместно вносить дополнительный вклад в популяризацию здорового образа жизни.

Ранее ЦСКА заключил соглашение с мобильным оператором «билайн», направленное на развитие современного футбола, популяризацию телекоммуникационных услуг и поддержку здорового образа жизни.

ЦСКА Партнерство RWB «ВЭБ Арена»
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