RWB и футбольный клуб ЦСКА объявили о партнерстве

RWB, объединенная компания Wildberries & Russ, стала премиум-партнером футбольного клуба ЦСКА. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании.
В рамках сотрудничества стороны запустят ряд маркетинговых активаций, направленных на взаимодействие с армейскими болельщиками, привлечение новой аудитории и продвижение здорового образа жизни.
Логотип RWB появится на игровой форме основной и молодежной команд ЦСКА, а также на медиаповерхностях «ВЭБ Арены». Главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян подчеркнул, что партнерство с ЦСКА соответствует ценностям компании и поможет привлечь еще больше внимания к здоровому образу жизни.
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА:
ПФК ЦСКА рад объявить о начале сотрудничества с RWB. Консолидация двух флагманских брендов в составе объединенной компании позволит нам использовать весь спектр доступных инструментов для продвижения бренда ПФК ЦСКА. Мы благодарны руководству RWB за поддержку и ждем плодотворного сотрудничества со столь сильным партнером.
Роберт Мирзоян, главный исполнительный директор RWB:
Футбол является одним из самых популярных видов спорта в России, и я уверен, что благодаря возможностям ведущего российского оператора рекламы вне дома Russ и крупнейшего маркетплейса Wildberries мы сможем привлечь еще больше внимания к одному из главных отечественных футбольных клубов.
В RWB здоровый образ жизни — это не просто лозунг, а неотъемлемая часть корпоративной культуры. Мы рады стать партнером ПФК ЦСКА и совместно вносить дополнительный вклад в популяризацию здорового образа жизни.
Ранее ЦСКА заключил соглашение с мобильным оператором «билайн», направленное на развитие современного футбола, популяризацию телекоммуникационных услуг и поддержку здорового образа жизни.