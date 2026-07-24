На ключевых гастрономических улицах Москвы за год закрылись 10 ресторанов, при этом почти 80% освободившихся площадей уже нашли новых арендаторов. Одновременно темпы открытия фудхоллов в столице замедлились: за семь месяцев 2026 года запустился только один новый проект против пяти годом ранее.

По данным аналитиков IBC Real Estate, около половины ресторанов в центре Москвы не выдерживают конкуренции. Часть закрывшихся заведений проработала менее двух лет — новым игрокам рынка сложно сформировать постоянную аудиторию на фоне высокой конкуренции и снижения активности посетителей. Данные исследования приводит ТАСС.

При этом рынок коммерческой недвижимости остается востребованным: 79% освободившихся помещений на ключевых гастрономических улицах Москвы уже заняты. Более половины новых арендаторов (51%) также представляют сферу общественного питания, еще 22% приходится на магазины одежды и обуви, а 14% — на сервисные компании.

«Для поддержания и усиления своих позиций в конкурентном поле рестораторам необходимо выстраивать стратегии развития с учетом растущей требовательности клиентов при общей тенденции на экономию», — отметила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Одновременно в Москве замедлилось развитие гастрономических пространств другого формата. По оценке CORE.XP, с начала 2026 года в столице открылся только один фудхолл — проект «Тверской. Дом вкуса» площадью 17 тыс. кв. м в центре города. За аналогичный период 2025 года было запущено пять подобных объектов. Данные приводит РИА «Недвижимость».

Сейчас в Москве работают 58 гастропространств, объединяющих около 1,4 тыс. корнеров. Большая часть таких объектов (64%) расположена в торговых центрах, остальные занимают отдельно стоящие здания. До конца года в столице планируется открыть еще шесть фудхоллов, причем новые проекты все чаще смещаются из центра в спальные районы.

По данным CORE.XP, на Центральный административный округ приходится 38% всех гастропространств Москвы, на Северо-Восточный округ — 14%, а на Западный и Восточный округа — по 12%.

Эксперты CORE.XP отмечают, что рынок переходит от периода активного роста к более осторожному развитию из-за изменения потребительского поведения и общей экономической ситуации.