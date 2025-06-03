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03.06.2025 в 09:25

МТС инвестировала 1 млрд рублей в развитие собственных ИИ-моделей Cotype

Использование открытых архитектур позволило снизить издержки на разработку

В 2024 году подразделение МТС по разработке решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) — MWS AI — инвестировало 1 млрд руб. в дообучение и внедрение собственных больших языковых моделей (LLM) семейства Cotype. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Денис Филиппов. Он подчеркнул, что средства были направлены на адаптацию моделей под бизнес-задачи и их промышленное применение, а не на обучение с нуля.

В прошлом году компания параллельно работала над дообучением нескольких моделей. Первое поколение Cotype основано на французской open-source модели Mistral, второе — Cotype Pro 2 — построено на Qwen 2.5 от Alibaba Cloud и выпущено в 2025 году. MWS AI также развивает модель Kodify, ориентированную на помощь программистам.

Все проекты создаются на базе открытых моделей, что позволяет значительно снизить издержки, отметил Филиппов. При этом размер инвестиций в «железо» он не назвал и не уточнил, какое компания использует оборудование для ИИ.

По оценкам опрошенных экспертов, 70% бюджета проекта могли быть потрачены на вычислительное оборудование. Создание LLM с нуля обошлось бы минимум в 10 млрд руб., что делает выбранную стратегию более рациональной в условиях ограниченного рынка и инфраструктуры, пояснил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Несмотря на меньшие инвестиции в ИИ по сравнению с зарубежными гигантами, сумма в 1 млрд руб. считается крупной по меркам российского ИИ-рынка. В 2024 году рынок LLM в России составил 35 млрд руб., а весь ИИ-сектор — 780 млрд руб. По словам аналитиков, вложения MWS AI свидетельствуют о долгосрочных амбициях компании и стремлении снизить зависимость от зарубежных технологий.

МТС Cotype
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