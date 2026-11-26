«Сбер» презентовал ИИ-модель GigaChat 4, которая может взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Сбера».

GigaChat 4 может вести работу несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. Действовать так нейросети позволяет агентная среда, которая открывает ей доступ к рабочим инструментам: коду, файлам, поиску, внешним сервисам и другим моделям.

ИИ-модель способна самостоятельно разрабатывать сервисы под ключ, проводить глубокие исследования по множеству источников или создавать интерактивные симуляции. Архитектура GigaChat 4 адаптирована для работы с длинным контекстом, а сама модель обучена взаимодействовать с внешними системами через протокол MCP и пользоваться навыками.

Контекстное окно GigaChat 4 вмещает 1 млн токенов, или 2−2,5 тыс. страниц текста. GigaChat 4 совмещает ответ и режим рассуждений. Пользователь переключается между ними сам, а сервис тратит вычисления только там, где без размышлений не обойтись. GigaChat 4 работает на 40% быстрее предыдущей версии благодаря оптимизации инфраструктуры и улучшениям в самой модели.

Также «Сбер» представил GigaChat 4 37B — компактную языковую модель, которая сохраняет ключевые возможности флагмана: умеет рассуждать, самостоятельно работать в агентных средах и обрабатывать до 1 млн токенов контекста. Модель работает как полноценный ИИ-агент: вызывает инструменты, маршрутизирует запросы, извлекает данные и анализирует документы.

Еще одна новинка от банка — поколение моделей для генерации видео и изображений Kandinsky 6.5. Так, Kandinsky 6.5 Video научилась объединять в одном ролике несколько героев, предметов и локаций по их фотографиям. Она позволяет задать первый и последний кадр сцены. Максимальная длина видео выросла до 10 секунд, а разрешение — до 2K. Kandinsky 6.5 Image точно переносит черты лица с фотографии и пишет текст на изображениях.