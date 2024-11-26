Объём российского рынка больших языковых моделей оценили в 35 млрд рублей

Объём рынка продуктов на основе больших языковых моделей (Large Language Model или LLM) в России в 2024 году составит 35 млрд руб. В течение ближайших четырёх лет показатель будет расти в среднем на 25% в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные MTS AI.

33 млрд руб. придётся на продукты on-premise, 2 млрд руб. — на облачные решения. Сейчас средняя стоимость LLM-проекта без «железа» составляет порядка 15 млн руб.

В VK назвали прогноз MTS AI о ежегодном росте рынка больших языковых моделей на 25% сдержанным. В компании заявили, что рынок находится на первоначальном этапе развития технологии, вслед за которым можно ждать экспоненциального роста.

Объём мирового рынка LLM-продуктов по итогам года может составить $6,4 млрд и будет увеличиваться ежегодно на 30−35%.

Рост российского рынка больших языковых моделей сдерживают санкции, дефицит квалифицированных специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также отсутствие наработанной практики применения технологии в бизнесе. При этом нехватка кадров будет способствовать более быстрой автоматизации и роботизации компаний.