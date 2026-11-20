60% опрошенных россиян опасаются беспилотных такси. 46% согласились бы на поездку на машине без водителя: 11% точно, 35% скорее бы согласились. 42% отказались бы испытать беспилотное такси: 16% точно, 27% скорее бы не согласились. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Russian Field и Naked Science.

На беспилотную поездку согласились бы 59% мужин и 35% женщин, 59% респондентов 18−29 лет и 39% опрошенных старше 60 лет.

60% интервьюируемых опасаются беспилотных такси. Причина — боязнь, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вывести его из-под контроля человека. 18% называют эти опасения определенно обоснованными, 41% — скорее обоснованными. 31% считают риски преувеличенными.

В опросе участвовали 1,8 тыс. россиян.