«ВЭБ Венчурс» вышел из кикшерингового сервиса «МТС Юрент»

Структура госкорпорации ВЭБ.РФ — «ВЭБ Венчурс» — передала 10,49% в ООО «Юрентбайк.ру», который управляет кикшеринговым сервисом «МТС Юрент», закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Регистрация сделки состоялась 28 января. Доля «МТС Юрент» могла стоить 1−2 млрд руб. В «ВЭБ Венчурс» сообщили о плановом выходе из сервиса, связанном с завершением инвестиционной фазы фонда.

Состав учредителей ООО «Юрентбайк.ру» не изменился. Доля МТС в компании увеличилась с 76,64 до 79,09%, доля Ольги Стефанюк сократилась с 7,96 до 5,51%. У Андрея Сороко — 3,42%, у Дениса Богданова — 1,46%.

«Юрент» был запущен в Ставропольском крае в 2018 году Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. В 2020 году компания вышла на московский рынок, а также начала работать в других регионах России.

В 2019 году «Юрент» привлек 150 млн руб. от частных инвесторов, в 2020-м — инвестиции от «ВЭБ Венчурс», МТС и фонда VPE. Общая сумма вложений составила 2,09 млрд руб. В 2024 году МТС стал основным владельцем сервиса и сменил его название на «МТС Юрент».

Сервис управляет парком из 160 тыс. электросамокатов. Выручка компании в 2023 году достигла 3,27 млрд руб., чистая прибыль — 349,6 млн руб.

Ранее «МТС Юрент» напомнил пользователям самокатов о правилах дорожного движения. Кикшеринг вместе с с творческим объединением «Старый конь» создал кинематографические ролики.