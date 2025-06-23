МТС разрешила создавать временные почтовые адреса для защиты данных

Группа МТС внедрила в приложение Membrana, объединяющее сервисы по управлению приватностью, функцию создания временных адресов электронной почты с периодом действия 10 минут или один час. Опция направлена на усиление контроля пользователей над их цифровым следом. Об этом сообщает ТАСС.

Временные почтовые адреса предназначены для получения входящих сообщений, которые хранятся в течение установленного срока. По его истечении как адрес, так и все связанные с ним письма автоматически удаляются. В МТС рекомендуют не использовать такие адреса для регистрации в сервисах, к которым важно сохранить постоянный доступ, например, для учетных записей устройств.

По мнению экспертов МТС, возможность не указывать основной почтовый адрес при регистрации снижает вероятность получения спама и минимизирует риски утечки персональной информации.

Ранее сообщалось, что трафик спам-рассылок постепенно перетекает в мессенджеры. Общее число спам-писем и смс-рассылок в российских почтовых сервисах и на сетях операторов сократилось. До 40% фишинговых атак в прошлом году проводилось через Telegram.