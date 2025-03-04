Спам-рассылки перетекают в мессенджеры

Трафик спам-рассылок постепенно перетекает в мессенджеры. Общее число спам-писем и СМС в российских почтовых сервисах и на сетях операторов сократилось. При этом, до 40% фишинговых атак в прошлом году проводилось через Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, по данным Rambler & Co, объем спама в почте Rambler за последние полтора года снизился на 10%. В почте Mail.ru за последние пять лет — упал в 2,5 раза. В почте «Мой офис» также уменьшился объем спама. Кроме того, стало меньше и писем с фишингом.

Операторы связи также фиксируют снижение объема спама. В «МегаФоне» отметили, что в 2023 и 2024 годах число блокировок СМС-рассылок выросло в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. Всего, по их данным, в 2024 году было заблокировано более 800 млн СМС. Число звонков с подменой номеров также падает.

Участники рынка связывают уменьшение спама с современными антиспам-решениями на основе ИИ и применением «репутационных фильтров». Кроме того, выросли издержки и для самих спамеров: стоимость рассылки обычных сообщений по электронной почте находится на уровне $0,001 за штуку, рассылки СМС-сообщений от $0,01 за сообщение.

По словам сооснователя компании VRT Константина Ногачева, ряд спамеров переквалифицировались на организацию массовых рассылок в мессенджерах — там сложнее отследить их из-за использования шифрования. Одно сообщение там обойдется от нескольких копеек до нескольких рублей за сообщение.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Он предусматривает обязательную маркировку звонков, чтобы пользователь мог видеть название организации и понимать, звонит ему мошенник или легальная компания.