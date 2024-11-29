Стриминг «МТС Музыка» рассказал о предпочтениях пользователей в 2024 году

Стриминг «МТС Музыка» (входит в «МТС Медиа») подвел итоги года. В сервисе рассказали, какую музыку в уходящем 2024 году пользователи слушали чаще всего.

Артистом года стал Macan, выпустивший альбом «I AM» и несколько синглов, попавших в чарт стриминга. Звание самого популярного альбома досталось «Peekaboo» от Big Baby Tape и Aarne. Пластинка удерживает лидирующие позиции с момента выхода (28 июня).

Больше всего прослушиваний на стриминге набрал трек «Харизма» в исполнении Wallem. Фитом года стал хит «Громче города» от NILETTO, Олега Майями и Лёши Свик.

Как отметили в «МТС Музыке», несмотря на обилие рэп-исполнителей в числе фаворитов слушателей сервиса, самым популярным жанром остается русская поп-музыка.

В стриминге также обратили внимание на поведение пользователей: кому они ставили лайки, какие треки скачивали, чтобы послушать офлайн.

Больше всего лайков от слушателей сервиса набрал трек «Один в поле воин» от Bearwolf. XOLIDAYBOY завоевал чарт МТС, чаще всего врываясь в него и занимая высокие позиции на протяжении года. Больше всего скачиваний для прослушивания в офлайне у альбома Miyagi & Эндшпиль «Narrative».

Ранее музыкальные итоги года подвела «VK Музыка». Рэпер Macan третий год подряд выиграл номинацию «Артист года»