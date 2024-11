«VK Музыка» подвела итоги года. Сервис назвал треки, альбомы и артистов, которых чаще всего слушали пользователи платформы в России и странах СНГ в уходящем 2024-м. Стриминг вручил награды в 22 номинациях, где в том числе представлены музыкальные лейблы, аудиокниги и подкасты.

Рэпер Macan третий год подряд выиграл номинацию «Артист года». Музыкант набрал более 950 млн стримов. Кроме того, он получил награду «Альбом года» за релиз I AM. В «VK Музыке» его послушали свыше 280 млн раз.

В номинации «Артистка года» победила Anna Asti. Треки исполнительницы слушали более 300 млн раз. «Группой года» стали Miyagi & Эндшпиль. Дуэт из Владикавказа обошел другие музыкальные коллективы по числу стримов, суммарно набрав более 700 млн прослушиваний.

В номинации «Артист с самой большой аудиторией» лидером стал Баста. По итогам года аудитория исполнителя превысила 20 млн уникальных слушателей.

«Треком года» признана «Дорога дальняя» в исполнении Jakone. «Тренд на народность» и трек «Матушка», завирусившийся в сервисах вертикальных видео, обеспечили певице Татьяне Куртуковой победу в номинации «Прорыв года». Награду «Тренд года» забрали uniqe, nkeeei, Artem Shilovets и Wipo за хит «Гламур».

Лидерами в новой номинации «Все треки в чарте» стали Aarne и Bushido zho. В этом году все треки с альбома хитмейкеров We live only once попали в чарт «VK Музыки» в первый же день после релиза.

Самым ожидаемым альбомом года стал God System от Kai Angel, отмеченный наградой «Пресейв года».

В этом году «VK Музыка» впервые отметила специальными наградами музыкальные лейблы. В номинации «Лейбл года» победил Golden Sound (Macan, A.V.G, Jakone, Scirena), креативной командой года стала RNDM CREW (OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna).

Сергей Мудрик, главный редактор «VK Музыка»: Несмотря на то что часть призеров публике уже знакома, 2024-й прошел под знаком творческих успехов не только для них. Он поднял популярность таких артистов, как Женя Трофимов, Минаева, BLIZKEY, MIRAVI, bearwolf, ALMARY, Merab Amzoevi, и ряда других имен, которые в уходящем году впервые попали в чарт VK Музыки. А, например, MONA, BUSHIDO ZHO и Молодой Платон утвердились в качестве стабильных хитмейкеров.

В прошлом году в номинации «Артистка года» победила Instasamka. Ее песня «За деньги да» стала «Треком года». Композиция набрала более 140 млн прослушиваний не «VK Музыке». В совокупности треки певицы слушали свыше 600 млн раз.