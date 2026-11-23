Microsoft прекратит поддержку приложения для управления задачами To Do 30 июня 2027 года. Изменения затронут версии сервиса для Windows, Mac, iOS, Android и веб-браузеров, в том числе пользователей подписок Microsoft 365 Personal и Family.

Для пользователей рабочих и учебных аккаунтов To Do заменит Planner. При этом задачи и списки не будут переноситься автоматически. Владельцам личных учетных записей Microsoft рекомендует найти альтернативный сервис: Planner не станет для них полноценной заменой.

До отключения To Do компания обещает предоставить возможность экспортировать данные. Однако Microsoft предупреждает, что выгруженная информация может быть несовместима с Planner и другими приложениями. Подробности процедуры экспорта пока не раскрыты.

Переход также повлечет функциональные ограничения. Пользователи отмечают, что в Planner нет отдельных настольных приложений для Windows и Mac, а его веб-версия и интеграция с Microsoft Teams не поддерживают те же возможности автономной работы, что To Do. Среди других отличий — ограничения на прикрепление файлов к личным задачам и отсутствие аналогичных инструментов для группировки списков, печати и отправки задач по электронной почте.

To Do стал преемником Wunderlist, поддержку которого Microsoft прекратила в мае 2020 года. Приложение долгие годы входило в топ самых популярных бесплатных планировщиков благодаря интеграции с Windows и Outlook. При этом классическая функция «Задачи» в Outlook продолжит работать.