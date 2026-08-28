61% молодых семей покупают продукты онлайн

Американские супермаркеты рискуют потерять часть покупателей из числа поколения Z и миллениалов, если не будут учитывать изменение потребительских привычек молодых семей. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании AlixPartners.

Согласно исследованию, 61% молодых родителей покупают продукты онлайн — более чем вдвое чаще, чем представители старшего поколения, среди которых этот показатель составляет 27%. При этом 48% молодых родителей покупают готовую еду хотя бы раз в неделю, тогда как среди старшего поколения таких покупателей 21%.

Молодые семьи также сильнее ориентируются на цену и удобство. На фоне роста расходов американцев на продукты покупатели сокращают объемы покупок: количество приобретаемых продуктов снижалось в годовом выражении в течение 10 из последних 12 месяцев.

По оценке AlixPartners, продуктовые магазины могут потерять до 15% покупателей, если не адаптируют ассортимент и формат обслуживания под предпочтения поколения Z и миллениалов.

Одним из направлений для ретейлеров становится развитие готовой еды и других категорий, которые позволяют экономить время. Эксперты считают, что магазинам стоит точнее сегментировать предложение и адаптировать его под конкретные потребности покупателей, вместо того чтобы делать ставку исключительно на широкий ассортимент свежих продуктов.

Ранее сообщалось, что россиянки с детьми, которые заказывают доставку несколько раз в неделю, экономят благодаря этому в среднем 2,7 часа в неделю, или почти 143 часа в год.