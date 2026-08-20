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18+
20.08.2026 в 15:20

Доставка помогает женщинам с детьми экономить почти три часа в неделю на покупках

Чаще всего россиянки заказывают продукты

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Россиянки с детьми, которые заказывают доставку несколько раз в неделю, экономят благодаря этому в среднем 2,7 часа в неделю, или почти 143 часа в год. Таковы данные исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и сервисом доставки «Купер».

Женщины, которые регулярно прибегают к доставке, тратят на покупку продуктов, аптечных товаров, бытовой химии и товаров для питомцев в среднем 10,5 часа в неделю. Среди тех, кто пользуется доставкой раз в месяц или реже, показатель составляет 13,3 часа.

За последние три месяца доставкой пользовались 76% женщин. Главным преимуществом онлайн-заказов 45% назвали экономию времени, 25% — выгодные цены.

76% россиянок заказывают продукты, 33% — готовую еду из кафе и ресторанов, 30% — бытовую химию. 29% обращаются к доставке, когда не хватает времени на поход в магазин, 25% — при покупке тяжелых или объемных товаров.

На подготовку к покупкам также уходит время, особенно у женщин старше 35 лет. 85% из них самостоятельно контролируют сроки годности, 83% следят за наличием продуктов, лекарств и корма для питомцев, 81% составляют список покупок, 79% выбирают конкретные товары, сравнивая цены, бренды и характеристики.

На составление списков, проверку запасов, сравнение цен и выбор товаров у женщин, которым больше 35 лет, в среднем уходит 3,8 часа в неделю.

исследование доставка
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