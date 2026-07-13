Мобильный веб стал главным источником рисков для качества цифровой рекламы

Мобильная веб-реклама стала крупнейшим источником проблем с качеством цифрового рекламного инвентаря. Несмотря на общее улучшение качества медиасреды, именная такая реклама остается наиболее уязвимым сегментом для рекламодателей. Об этом говорится в 21-м ежегодном отчете Integral Ad Science (IAS).

В 2025 году на мобильный веб пришлось 45,1% всех открытых веб-показов, но при этом канал обеспечил 54,9% нарушений brand safety, 71,5% рекламного шума и 71,9% показов на MFA-сайтах (площадках, созданных преимущественно для размещения рекламы). Уровень MFA на мобильных сайтах оказался в четыре раза выше, чем на десктопных площадках.

Еще одной угрозой становится использование искусственного интеллекта мошенниками. По данным IAS, ИИ помогает создавать фейковые рекламные площадки, которые имитируют реальные медиаресурсы и привлекают рекламные бюджеты. При этом доля недействительного трафика (IVT) в 2025 году оставалась стабильной — 1,1%, однако рекламный шум вырос с 0,3% в январе до 0,8% в декабре.

На фоне проблем с качеством инвентаря видео продолжает показывать лучшие результаты. Видимость видеорекламы достигла 79,7% против 67,9% у дисплейной рекламы. Кампании, ориентированные на привлечение внимания аудитории, обеспечили рост показателей внимания на 56% и снижение стоимости клика на 76%.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года российские букмекерские компании заметно увеличили активность в сегменте мобильной рекламы. На них пришлось уже 5−6% всех бюджетов на in-app-продвижение против 3−4% годом ранее.