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13.07.2026 в 05:30

Букмекеры увеличили инвестиции в мобильную рекламу

Доля отрасли в сегменте in-app-продвижения выросла до 5–6%

В первом квартале 2026 года букмекерские компании заметно увеличили активность в сегменте мобильной рекламы. На них пришлось уже 5−6% всех бюджетов на in-app-продвижение против 3−4% годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные рекламной сети UMG.

При этом совокупные расходы букмекеров на рекламу в мобильных приложениях выросли в 1,7 раза в годовом выражении. По оценке Ассоциации развития интернет-рекламы, объем российского рынка in-app-рекламы за январь—март достиг 10 млрд руб.

Распределение рекламных бюджетов между крупнейшими участниками рынка в первом квартале изменилось разнонаправленно. У крупных операторов доля в мобильном продвижении увеличилась, однако некоторые из них сократили свое присутствие. Абсолютные объемы закупок в UMG не раскрывают.

В компании также напоминают, что действующее законодательство запрещает рекламу букмекеров в массовом in-app-инвентаре — играх, утилитах и социальных сетях общего профиля. Легальное размещение возможно только через спортивные приложения и мобильные версии профильных СМИ.

Кроме того, законодательство запрещает использовать в такой рекламе изображения людей, включая спортсменов и знаменитостей. В ФАС заявляют, что рассматривают поступающие жалобы и вправе привлекать рекламодателей к ответственности. Максимальный штраф за подобные нарушения составляет 500 тыс. руб., минимальный — 100 тыс. руб., поэтому часть участников рынка может воспринимать такие санкции как обычные операционные расходы в обмен на более широкий охват аудитории.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала букмекерский рынок впервые за последние три года показал отрицательную динамику.

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