Мишустин призвал помогать компаниям формировать кадровый резерв

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул необходимость поддержки бизнеса в формировании кадрового резерва для сохранения стабильности на российском рынке труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем обращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства труда РФ премьер отметил, что в стране самый низкий уровень безработицы — чуть более 2%, что является минимальным показателем среди стран «большой двадцатки».

«Чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам — в подборе оптимального карьерного пути», — сказал Мишустин.

Для реализации этих задач он призвал активнее использовать возможности единой цифровой платформы «Работа в России» и центры занятости.

Накануне сообщалось, что аналитики Банка России фиксируют постепенное смягчение ситуации на российском рынке труда. Однако процесс идет неравномерно по отраслям.