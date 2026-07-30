Минцифры предложило обязать иностранные сервисы авторизовывать россиян по номеру телефона

Минцифры в рамках третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством («Антифрод 3.0») предложило меру, которая предусматривает обязательную авторизацию пользователей иностранных сайтов и приложений на территории России только по номеру телефона. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об информации», документ направлен на согласование в профильные ведомства. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно инициативе, владельцы иностранных интернет-ресурсов, работающих в России, также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение трех лет. Подразумевается, что данные необходимо будет предоставлять по запросу государственных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности и обеспечения безопасности.

В Минцифры подчеркнули, что документ находится на стадии обсуждения. Какие именно меры войдут в финальную редакцию проекта, в ведомстве не уточнили.

Представитель T2 отметил, что настройка авторизации через SMS является стандартной процедурой для операторов связи. По его словам, дополнительная проверка с помощью одноразового кода давно применяется во многих странах и уже стала привычной для российских пользователей.

Вместе с тем реализация инициативы может оказаться сложной для иностранных интернет-компаний, считает партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. По его мнению, международные сервисы не всегда готовы создавать отдельную систему авторизации для российских пользователей, а изменение механизма входа может привести к сокращению аудитории.

Эксперт также отмечает, что наиболее сложным требованием станет не хранение данных, а их предоставление правоохранительным органам. По словам Максима Али, фактически это может потребовать подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), поэтому более вероятным сценарием он считает передачу функций авторизации российскому юридическому лицу.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков обращает внимание на неопределенность круга иностранных сервисов, на которые будут распространяться новые требования. По его мнению, большинство крупных зарубежных платформ либо уже не работают в России, либо их осталось немного, однако новые правила могут дополнительно сократить аудиторию иностранных ресурсов.

Генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов считает, что обязательная авторизация по номеру телефона будет выгодна операторам связи, поскольку не потребует дополнительных затрат и увеличит доходы от SMS. При этом Максим Али сомневается, что такая мера напрямую связана с борьбой с мошенничеством, называя ее скорее очередным шагом по суверенизации интернета. Он также отмечает, что существующие штрафы для иностранных компаний вряд ли окажутся эффективными, тогда как более действенным механизмом воздействия может стать блокировка ресурсов, не выполняющих требования.