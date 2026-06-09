Минтруд планирует легализовать 1,3 млн работников в 2026 году

Минтруд России намерен в 2026 году легализовать 1,3 млн работников. В 2025 году было выведено из тени порядка 1 млн человек. Потенциальные масштабы теневой занятости в стране составляют примерно 5,3 млн человек. Об этом «Ведомостям» рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

По словам экспертов, задача по выявлению 1,3 млн нелегально занятых вполне реалистична. Она включает поиск работодателей, замещающих трудовые отношения режимом самозанятости. Обеление занятости приносит налоги и дает больший уровень социальной защиты работникам.

Для оценки нелегальной занятости Минтруд использует данные разных ведомств. Министерство вычисляет, какая доля россиян трудоспособного возраста официально работает, учится, ухаживает за близкими, занимается бизнесом и т. д.

Серая занятость преимущественно концентрируется в сферах строительства и ремонта (30% предприятий относятся к нелегальной зоне), торговли (26%), товарной логистики и грузоперевозок (18%).

Также Котяков рассказал, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может увеличить потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели и встраивать их в производственные процессы, на 250 тыс. человек.