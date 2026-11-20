Минфин России в ближайшее время внесет в правительство проект акта о повышении ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран, пишет ТАСС. Новые ставки могут вступить в силу не позднее начала 2027 года, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

Одним из продуктов, в отношении которых планируется пересмотреть пошлины, станут устрицы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что импортные устрицы облагаются льготной ставкой как продукты детского питания, хотя к этой категории не относятся.

Параллельно Минфин подготовит материалы для обсуждения инициативы со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их направят в комиссию объединения, чтобы повышенные пошлины действовали не только в России, но и в других государствах — участниках союза.

Размеры новых ставок ведомство намерено обсудить с профильным комитетом Госдумы. По словам Сазанова, подготовка российского проекта и материалов для рассмотрения на уровне ЕАЭС идут одновременно.

Володин также заявил о необходимости сохранить льготы для российских производителей деликатесов. По его мнению, повышение пошлин затронет экономические интересы Франции и Италии, для которых поставки такой продукции на российский рынок имеют значение.