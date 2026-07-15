Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.07.2026 в 08:30

Минэк предложил разрешить перенос карточек товаров между маркетплейсами

Это позволит селлерам сохранять историю продаж и клиентские данные при переходе между площадками

Минэкономразвития предложило рассмотреть возможность сделать карточки товаров с накопленной историей и клиентской базой активом продавцов. Такая мера позволит селлерам переносить свои предложения с одной онлайн-платформы на другую и снизить зависимость от отдельных маркетплейсов, сообщают «Ведомости».

Сейчас карточки товаров формируются внутри экосистем площадок и включают описание, фотографии, характеристики, цены, отзывы, оценки и другие данные. В Минэке считают, что крупные платформы получают конкурентное преимущество за счет концентрации больших объемов информации о продавцах и покупателях, а правила передачи и повторного использования таких данных пока недостаточно проработаны.

Участники рынка отмечают, что реализация инициативы будет сложной. Представители Wildberries и Ozon указывают, что карточка товара — это не только контент продавца, но и результат работы алгоритмов платформы: от формирования рейтингов и отзывов до отображения в поиске и рекомендациях. Перенос таких данных между разными системами потребует решения технических и правовых вопросов.

Эксперты также обращают внимание на проблему авторских прав и принадлежности данных. Описание и фотографии могут принадлежать продавцу, но отзывы покупателей, рейтинги, статистика продаж и алгоритмы продвижения создаются самой платформой. Поэтому перенос карточек потребует баланса между интересами селлеров, покупателей и маркетплейсов.

Ранее кабмин утвердил порядок проверки карточек товаров, работ и услуг, которые размещаются на маркетплейсах. Платформы будут в течение трех рабочих дней после поступления необходимых документов сверяться с данными из 12 государственных информационных систем и реестров.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.