Минэк предложил разрешить перенос карточек товаров между маркетплейсами

Минэкономразвития предложило рассмотреть возможность сделать карточки товаров с накопленной историей и клиентской базой активом продавцов. Такая мера позволит селлерам переносить свои предложения с одной онлайн-платформы на другую и снизить зависимость от отдельных маркетплейсов, сообщают «Ведомости».

Сейчас карточки товаров формируются внутри экосистем площадок и включают описание, фотографии, характеристики, цены, отзывы, оценки и другие данные. В Минэке считают, что крупные платформы получают конкурентное преимущество за счет концентрации больших объемов информации о продавцах и покупателях, а правила передачи и повторного использования таких данных пока недостаточно проработаны.

Участники рынка отмечают, что реализация инициативы будет сложной. Представители Wildberries и Ozon указывают, что карточка товара — это не только контент продавца, но и результат работы алгоритмов платформы: от формирования рейтингов и отзывов до отображения в поиске и рекомендациях. Перенос таких данных между разными системами потребует решения технических и правовых вопросов.

Эксперты также обращают внимание на проблему авторских прав и принадлежности данных. Описание и фотографии могут принадлежать продавцу, но отзывы покупателей, рейтинги, статистика продаж и алгоритмы продвижения создаются самой платформой. Поэтому перенос карточек потребует баланса между интересами селлеров, покупателей и маркетплейсов.

Ранее кабмин утвердил порядок проверки карточек товаров, работ и услуг, которые размещаются на маркетплейсах. Платформы будут в течение трех рабочих дней после поступления необходимых документов сверяться с данными из 12 государственных информационных систем и реестров.