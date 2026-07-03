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03.07.2026 в 18:40

Кабмин утвердил правила проверки карточек товаров на маркетплейсах

На проверку платформе дается три рабочих дня с момента получения документов от селлера

Правительство России утвердило порядок проверки карточек товаров, работ и услуг, которые размещаются на маркетплейсах. Платформы будут в течение трех рабочих дней после поступления необходимых документов сверяться с данными из 12 государственных информационных систем и реестров. Соответствующее постановление кабинета министров размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Операторы платформ должны будут убедиться, что предоставляемые селлером данные достоверны. В первую очередь, это коснется категорий товаров, которые влияют на здоровье и безопасность россиян.

В числе реестров, с данными из которых будут сверяться операторы маркетплейсов: единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза, реестр лекарственных средств для медицинского применения, реестр пестицидов и агрохимикатов и другие.

Если информация подтверждается, оператор платформы публикует карточку товара. Он обязан раз в 10 дней минимум перепроверять информацию в карточке, чтобы данные были актуальными.

Вводится механизм подтверждения прав на товарные знаки через госреестр. В карточке товара появится изображение бренда после успешной проверки, пишет Shopper's.

Карточки товаров, которые были размещены на маркетплейсах до 1 октября 2026 года, должны быть проверены операторами платформ в течение 180 дней со дня вступления постановления правительства в силу.

Постановление вступит в силу через 90 дней после публикации, правила, касающиеся проверки товарных знаков, — 1 марта 2027 года.

Правительство маркетплейсы карточки товаров
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