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18+
14.06.2026 в 15:42

Microsoft задумалась о самостоятельном будущем Xbox

Корпорация изучает варианты реструктуризации игрового бизнеса

Microsoft рассматривает возможность выделения игрового подразделения Xbox в отдельную компанию, сообщает Reuters.

Руководство корпорации обсуждает несколько вариантов реструктуризации бизнеса, включая создание самостоятельной дочерней компании и формирование совместного предприятия с внешними партнерами. Некоторые из этих сценариев теоретически могли бы упростить продажу актива в будущем, однако окончательное решение пока не принято.

Источники отмечают, что обсуждения проходили на фоне трансформации игрового рынка и поиска новых точек роста для Xbox. Несмотря на покупку Activision Blizzard за $69 млрд и расширение портфеля игровых франшиз, подразделение сталкивается с замедлением продаж консолей и усиливающейся конкуренцией в индустрии.

В последние годы Microsoft последовательно смещает фокус Xbox с аппаратного бизнеса на подписочную модель, облачный гейминг и распространение игр на различных платформах. Эксперты считают, что возможное выделение подразделения в отдельную структуру могло бы предоставить ему большую управленческую гибкость.

По данным СМИ, новая глава Xbox Аша Шарма также делает ставку на развитие крупнейших игровых серий компании, включая Halo, Fallout и The Elder Scrolls. Для этих франшиз уже одобрено дополнительное финансирование.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Xbox уволит 1 тыс. сотрудников. Сокращения также коснутся бюджета на маркетинг и другие области игрового бизнеса. В апреле сообщалось, что Microsoft предложил своим сотрудникам выйти на пенсию. Их число может составить до 9 тыс. человек, или 7% от всего штата. Добровольный выход на пенсию позволит компании сократить расходы и направить дополнительные средства на развитие искусственного интеллекта.

Microsoft Xbox
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